New York 1. októbra (TASR) - Wall Street uzavrela slabý september ďalším poklesom. Negatívny vplyv na akcie v USA mali politické ťahanice okolo rozpočtu a problémy v rámci dodávateľských reťazcov. V piatok ráno negatívny trend nasledovali aj japonské akcie, ktoré sa výrazne oslabili.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average vo štvrtok (30. 9.) padol o 546,80 bodu alebo 1,59 % a uzavrel na 33.843,92 bodu. Za celý september sa znížil o 4,3 % a za 3. štvrťrok približne o 2 %, pričom to bol jeho prvý stratový kvartál od začiatku pandémie.



Širší index S&P 500 vo štvrtok klesol o 1,19 % na 4307,54 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,44 % na 14.448,58 bodu.



S&P 500 za celý september padol o 4,8 % a prerušil 7-mesačné nepretržité posilňovanie. Aktuálne sa nachádza 5,2 % po svojím historickým maximom dosiahnutým na začiatku septembra. Od začiatku roka je však stále v pluse takmer o 15 %.



Nasdaq Composite sa v septembri oslabil o 5,3 %. September bol pre Dow Jones aj Nasdaq zatiaľ najhorším mesiacom v tomto roku.



Americký Kongres síce odvrátil hroziace uzavretie vládnych agentúr, keď obe jeho komory schválili prechodný rozpočet do 3. decembra. Väčším problémom je však dlhový strop, ktorý ponechali nezmenený. Bez jeho zvýšenia hrozí podľa ministerky financií Janet Yellenovej vláde v polovici októbra platobná neschopnosť.



V piatok nadviazala na výpredaj na Wall Street aj tokijská burza. Hlavný japonský index Nikkei 225 stratil 2,31 % a uzavrel na 28.771,07 bodu. Širší index Topix klesol o 2,16 % na 1986,31 bodu.