Wall Street uzavrela v piatok zmiešane

New York 18. júla (TASR) - Hlavné americké burzové indexy v piatok (17. 7.) uzavreli zmiešane. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average sa na konci solídneho týždňa mierne oslabil. Širší index S&P 500 rovnako ako technologický index Nasdaq Composite si polepšili.



Dow Jones v piatok stratil 0,23 % a uzavrel na 26.671,95 bodu. Za celý uplynulý týždeň si však pripísal 2,29 %. Podporili ho nádeje týkajúce sa vakcíny proti novému koronavírusu, vďaka ktorým sa uprostred týždňa dostal až na 27.071 bodu, čo znamená, že už zmazal prepad z polovice júna. Na konci týždňa sa potom kľúčový americký index mierne oslabil aj z dôvodu obáv zo silnej druhej vlny pandémie.



S&P sa v piatok zvýšil o 0,28 % na 3224,73 bodu a Nasdaq Composite o 0,28 % na 10.503,19 bodu.



V piatok boli v centre pozornosti makroekonomické údaje. Nálada spotrebiteľov v USA sa, prekvapivo, zhoršila. Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity v júli klesol na 73,2 bodu zo 78,1 bodu v júni, pričom analytici počítali s jeho nárastom na 79 bodov.



Naopak, zo stavebného sektora prišli pozitívne správy. Výstavba v USD pokračovala minulý mesiac v expanzii, tempo rastu sa navyše výrazne zrýchlilo. Ako v piatok uviedlo americké ministerstvo obchodu, počet začatých stavieb domov vzrástol v júni o 17,3 %. To signalizuje, že sektor sa zotavuje z prepadu spôsobeného koronakrízou.



Investorov naďalej znepokojuje rekordný nárast počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 v USA. Obávajú sa, že zhoršovanie situácie by mohlo zastaviť oživovanie najväčšej svetovej ekonomiky. Zároveň to však zvyšuje tlak na administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby prijala ďalšie stimuly, čo by zrejme malo pozitívny vplyv na akciový trh.