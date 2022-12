Wall Street uzavrela v piatok zmiešane, za celý týždeň sa posilnila

New York 3. decembra (TASR) - Wall Street počas piatkového (2. 12.) obchodovania vymazala väčšinu počiatočných strát a uzavrela zmiešane. Všetky tri hlavné akciové indexy v USA sa však za celý týždeň posilnili.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 34,87 bodu alebo 0,10 % a uzavrel na 34.429,88 bodu. Dow Jones počas obchodovania strácal až 350 bodov. Širší index S&P 500 sa znížil o 0,12 % na 4071,70 bodu, keď predtým bol v mínuse až 1,2 %, a technologický Nasdaq Composite o 0,18 na 11.461,50 bodu, keď vymazal väčšinu z prvotného poklesu o 1,6 %.



Dow Jones za celý týždeň vzrástol o 0,2 %, S&P 500 o 1,1 % a Nasdaq takmer o 2,1 %. Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali druhé týždňové posilnenie po sebe prvýkrát od októbra.



Americké akcie po otvorení v piatok najprv klesli, keď náladu investorov zhoršili lepšie než prognózované údaje z pracovného trhu, ktoré zvýšili očakávania týkajúce sa sprísňovania menovej politiky v USA.



V ekonomike USA sa v novembri vytvorilo výrazne viac pracovných miest, než sa očakávalo, mzdy stúpli prekvapivo prudko a miera nezamestnanosti stagnovala. A to aj napriek doterajším opatreniam americkej centrálnej banky (Fed), ktorá v snahe o skrotenie inflácie agresívne sprísňuje menovú politiku.



Počet zamestnaných mimo poľnohospodárstva v novembri stúpol o 263.000, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali len s 200.000 novými pracovnými miestami. Ministerstvo tiež revidovalo októbrový údaj smerom nahor na +284.000. Miera nezamestnanosti stagnovala na 3,7 % a mzdy v medziročnom porovnaní vyskočili o 5,1 %.



Investori sa teraz obávajú, ako vysoko bude musieť americká centrálna banka (Fed) nakoniec zdvihnúť úrokové sadzby a ako dlho ich bude na vysokej úrovni držať, aby dostala infláciu pod kontrolu. Správa navyše zničila nádeje, že Fed by mohol už na budúci rok sadzby opäť znížiť.



Nakoniec však prevládol relatívny optimizmus, keďže trh predpokladá, že Fed už v decembri spomalí tempo zvyšovania úrokových sadzieb, čo signalizoval v stredu (30. 11.) jeho šéf Jerome Powell.



Investori počítajú s tým, že menový výbor (FOMC) Fedu sa svojom decembrovom (13. a 14. 12.) zasadnutí, zdvihne kľúčovú sadzbu len o 50 bázických bodov po štyroch zvýšeniach o 75 bázických bodov po sebe.