Wall Street v piatok opäť klesla, Dow Jones stratil 1,69 %

New York 4. apríla (TASR) - Wall Street na konci týždňa opäť klesla. Dôvodom bola správa o vývoji nezamestnanosti v USA, ktorá ukázala prvé ničivé následky pandémie nového koronavírusu.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok (3. 4.) stratil 360,91 bodu alebo 1,69 % a uzavrel na 21.052,53 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,51 % na 2488,65 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,53 % na 7373,08 bodu.



Wall Street má za sebou tretí týždenný pokles za uplynulé štyri týždne. Dow Jones sa za týždeň oslabil o 2,7 %, S&P 500 o 2,1 % a Nasdaq o 1,7 %.



"Trh práce v USA bol v marci už pod vplyvom pandémie nového koronavírusu a uzavretia ekonomiky," uviedol analytik krajinskej banky Helaba Ralf Umlauf. Správa amerického ministerstva práce ukázala prvé a výrazné zníženie pracovných miest od roku 2010. Navyše je jasné, že situácia na trhu práce v USA sa bude ďalej zhoršovať, keďže aktuálna správa pokrýva obdobie do 12. marca, keď sa zatváranie ekonomiky ešte len začínalo.



Miera nezamestnanosti v USA v marci vyskočila na 4,4 % z 3,5 % vo februári. Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva v marci padol o 701.000.



Aktuálny vývoj lepšie zachytávajú týždňové správy o počte nových žiadostí o podporu. Počas dvoch týždňov ich počet stúpol zhruba o 10 miliónov. Tieto čísla - 3,3 milióna v týždni do 21. marca a 6,65 milióna v týždni do 28. marca - zatienili všetky doterajšie rekordy. Na porovnanie, počas minulej krízy dosiahol počet nových žiadostí maximum 665.000 v marci 2009. Dovtedajšie historické maximum bolo 695.000 z októbra 1982.



"Myslím si, že keď o mesiac dostaneme aprílové údaje, uvidíme, že v ekonomike sa stratilo 10 až 15 miliónov pracovných miest," uviedol hlavný ekonóm Moody’s Analytics Mark Zandi. "To by bolo v súlade s údajmi o nových žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, ktoré dostávame."