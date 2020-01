Wall Street v piatok oslabila

New York 25. januára (TASR) - Wall Street v piatok (24. 1.) oslabila. Jednou z hlavných príčin je nervozita trhov spôsobená šírením sa nového koronavírusu z Číny, čo môže mať negatívny vplyv na celú globálnu ekonomiku. V piatok sa potvrdil druhý prípad nákazy novým vírusom v USA.



Hlavný americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 170,36 bodu alebo 0,58 % a uzavrel na úrovni 28.989,73 bodu. To bolo prvé zatvorenie pod hranicou 29.000 bodov od 14. januára. Za celý uplynulý týždeň Dow Jones oslabil o 1,2 %.



Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,90 % na 3295,47 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,93 % na 9314,91 bodu.



Ako upozornil hlavný stratég firmy Prudential Financial Quincy Krosby, trh sa nachádza v "učebnicovom defenzívnom móde", keďže výnosy dlhopisov klesajú a cena zlata rastie. Dodal, že trh bol pripravený na vyberanie ziskov, ku ktorému aj prišlo.