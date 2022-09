Wall Street v piatok pokračovala vo výpredaji

New York 17. septembra (TASR) - Wall Street v piatok (16. 9.) pokračovala vo výpredaji a dva z troch hlavných amerických indexov, S&P 500 a Nasdaq Composite zaznamenali najhorší týždeň od júna. Hlavným dôvodom boli prekvapivo vysoké čísla o inflácii, ktoré udusili nádeje investorov, že americká centrálna banka (Fed) by mohla spomaliť sprísňovanie menovej politiky.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 139,40 bodu alebo 0,45 % a uzavrel na 30.822,42 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,72 % na 3873,33 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,90 % na 11.448,40 bodu.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali tretie oslabenie za uplynulé štyri týždne. Dow Jones za celý uplynulý týždeň padol o 4,1 %, S&P 500 o 4,8 % a Nasdaq približne o 5,5 %.



Utorková (13. 9.) správa o augustovom vývoji spotrebiteľských cien v USA ukázala, že inflačné tlaky v najväčšej svetovej ekonomike nepoľavujú. Aj v ďalšom priebehu týždňa prichádzali z ekonomiky relatívne pozitívne údaje, čo zničilo nádeje, že Fed by mohol v najbližších mesiacoch spomaliť tempo sprísňovania menovej politiky.



Aktuálne sa vo všeobecnosti počíta s tým, že Fed na svojom budúcotýždňovom zasadnutí zdvihne sadzby o 75 bázických bodov. Podľa niektorých analytikov však nie je vylúčené ani zvýšenie o 100 bázických bodov, čo by bol najprudší nárast sadzieb za 40 rokov.



V piatok potom k negatívnej nálade prispeli aj hospodárske výsledku FedExu, ktoré výrazne sklamali prognózy. Prepravná spoločnosť tiež zhoršila celoročné očakávania z dôvodu oslabenia globálnej ekonomiky. Akcie FedExu sa prepadli o 21,4 %.