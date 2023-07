Wall Street v piatok uzavrela zmiešane

New York 22. júla (TASR) - Wall Street v piatok (21. 7.) uzavrela zmiešane. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si mierne polepšila a natiahol svoju ziskovú sériu na 10 obchodných dní. Takúto dlhú pozitívnu sériu zaznamenal naposledy v auguste 2017.



Dow Jones si v piatok pripísal 2,51 bodu alebo 0,01 % a uzavrel na 35.227,69 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,03 % na 4536,34 bodu. Technologický Nasdaq Composite naopak klesol o 0,22 % na 14.032,81 bodu.



Dow Jones sa za celý týždeň posilnil o 2,09 a S&P 500 o 0,69 %. Oba indexy zaznamenali druhý ziskový týždeň po sebe. Nasdaq sa za celý týždeň oslabil o 0,57 %.



Akcioví obchodníci v uplynulom týždni naďalej sledovali štvrťročné firemné výsledky. Pre neuspokojivé výsledky akcie dopravného giganta CSX padli o 3,7 %. American Express klesol takmer o 3,9 %.



Výsledková sezóna je zatiaľ zmiešaná. Podľa údajov spoločnosti FactSet 75 % spoločností z rebríčka S&P 500, ktoré už predložili výsledky, prekonalo očakávania analytikov. Podľa The Earnings Scout je však miera prekonania pod trojročným priemerom 80 %.



"Celkovo sa prvé výsledky za 2. štvrťrok zdajú byť dostatočne dobré na to, aby akciové trhy zatiaľ rástli," uviedol analytik Barclays Emmanuel Cau. "Budúci týždeň bude viac vypovedať o širokej dynamike ziskov," keďže výsledky predložia veľké koncerny, na ktoré pripadá okolo 50 % z celkovej kapitalizácie trhu.