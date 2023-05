Wall Street vzrástla, Nasdaq zaznamenal piaty ziskový týždeň po sebe

New York 27. mája (TASR) - Wall Street sa v piatok (26. 5.) posilnila. Podporili ju nádeje na dosiahnutie dohody týkajúcej sa zvýšenia dlhového stropu, ktorá by odvrátila potenciálne katastrofickú platobnú neschopnosť vlády USA. Technologický index Nasdaq Composite má za sebou piaty ziskový týždeň.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 328,69 bodu alebo 1 % a uzavrel na 33.093,34 bodu. Širší index S&P 500 sa zvýšil o 1,30 % na 4205,45 bodu a technologický Nasdaq Composite o 2,19 % na 12.975,69 bodu.



Index Dow Jones podporili akcie Intelu a American Express, ktoré vyskočili o 5,8 %, respektíve o 4,1 %. Na S&P 500 sa zasa posilnil technologický sektor a sektor consumer discretionary každý o viac než 2 %.



Nasdaq zaznamenal piaty týždňový nárast po sebe, keď stúpol o 2,5 %. S&P 500 si za celý týždeň polepšil o 0,3 %. Naopak, Dow Jones klesol o 1 %.



Vyjednávači Kongresu a administratívy prezidenta Joa Bidena sa priblížili k dohode, ktorá by zvýšila dlhový limit USA na dva roky. Predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy povedal, že rozhovory vo štvrtok (25. 5.) večer priniesli pokrok, ale dodal: "Teraz musíme dosiahnuť ešte väčší pokrok."



Americká ministerka financií Janet Yellenová v piatok uviedla, že vláda zrejme bude mať dostatok prostriedkov na krytie svojich záväzkov do 5. júna. Pôvodne sa predpokladalo, že Spojené štáty by sa mohli dostať do platobnej neschopnosti už 1. júna, ak sa politici nedohodnú na zvýšení dlhového stropu.