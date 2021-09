Wall Street zaznamenala štvrtý pokles za sebou

New York 11. septembra (TASR) - Wall Street zaznamenala v piatok (10. 9.) štvrtý pokles po sebe a všetky hlavné americké indexy sa v uplynulom týždni oslabili. Dôvodom zhoršenia nálady na trhu sú obavy zo spomaľovania zotavovania ekonomiky a rastu cien.



Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 271,66 bodu alebo 0,78 % a uzavrel na 34.607,72 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 0,77 % na 4458,58 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,87 % na 15.115,49 bodu.



Akcia Apple v piatok padla o 3,3 %. Dôvodom bolo rozhodnutie súdu v ostro sledovanom spore s Epic Games, podľa ktorého Apple už ďalej nebude môcť obmedzovať vývojárov, akým spôsobom vyberajú platby v aplikáciách. To znamená, že bude musieť uvoľniť pravidlá svojho App Storu tak, že vývojári budú môcť obísť platobný systém Apple, čo zrejme negatívne ovplyvní jeho tržby.



Za celý uplynulý skrátený týždeň sa Dow Jones oslabil takmer o 2,2 %, S&P 500 približne o 1,7 % a Nasdaq Composite o 1,6 %.



Investori sa obávajú, že pokračujúce šírenie ochorenia COVID-19 spomalí ekonomiku práve v čase, keď vysoká inflácia prinúti americkú centrálnu banku (Fed), aby začala sťahovať monetárne stimuly.



Trh, naopak, pozitívne prijal správu o tom, že americký prezident Joe Biden prvýkrát po siedmich mesiacoch opäť telefonoval so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.