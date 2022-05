Waller: Ak inflácia nezačne ustupovať, je potrebné zvyšovanie sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 30. mája (TASR) - Ak sa inflácia nezačne zmierňovať, americká centrálna banka bude musieť zvýšiť úrokové sadzby už čoskoro podstatne výraznejšie. Uviedol to v pondelok predstaviteľ Federálneho rezervného systému (Fed) Christopher Waller. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ak inflácia nezačne ustupovať, potom pôjdu úrokové sadzby výrazne nahor a čoskoro," povedal Waller na pôde Inštitútu pre menovú a finančnú stabilitu vo Frankfurte nad Mohanom. "Nebudeme vyčkávať šesť mesiacov. Dokiaľ nebudeme vidieť, že inflácia sa výrazne zmierňuje, som za to, aby sa kľúčová úroková sadzba zvyšovala na každom zasadnutí Fedu o 50 bázických bodov," dodal.



Začiatkom mája americká centrálna banka zvýšila kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 0,75 % až 1 %. To bolo prvé takéto sprísnenie od mája 2000. Odvtedy Fed zvyšoval kľúčovú sadzbu v krokoch vždy po 25 bázických bodov.