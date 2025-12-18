< sekcia Ekonomika
Waller: Fed má dostatok priestoru na ďalšie zníženie úrokových sadzieb
Poukázal na zhoršenie situácie na americkom trhu práce.
Autor TASR
New York 18. decembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) má stále dostatok priestoru na ďalšie zníženie úrokových sadzieb. Povedal to tento týždeň guvernér Fedu Christopher Waller, pričom poukázal na zhoršenie situácie na americkom trhu práce. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Naďalej si myslím, že sme zhruba 50 až 100 bázických bodov od neutrálnej úrovne. To znamená, že Fed má stále dostatok priestoru na pokračovanie redukcie úrokových sadzieb,“ povedal Waller na podujatí v New Yorku.
Americký štatistický úrad, ktorý je súčasťou ministerstva práce, v utorok (16. 12.) zverejnil správu o vývoji na pracovnom trhu za mesiac november. Správa bola pre obmedzenie činnosti federálnej vlády, takzvaný shutdown, odložená o necelé dva týždne. Podľa údajov štatistikov sa počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva zvýšil o 64.000, čo je lepší výsledok, než očakávali ekonómovia.
Avšak miera nezamestnanosti vzrástla na 4,6 %. To je najvyššia úroveň od septembra 2021, v ktorom nezamestnanosť dosiahla 4,7 % a vyššia, než sa čakalo. Analytici za november očakávali nezamestnanosť na úrovni 4,5 %.
„Naďalej si myslím, že sme zhruba 50 až 100 bázických bodov od neutrálnej úrovne. To znamená, že Fed má stále dostatok priestoru na pokračovanie redukcie úrokových sadzieb,“ povedal Waller na podujatí v New Yorku.
Americký štatistický úrad, ktorý je súčasťou ministerstva práce, v utorok (16. 12.) zverejnil správu o vývoji na pracovnom trhu za mesiac november. Správa bola pre obmedzenie činnosti federálnej vlády, takzvaný shutdown, odložená o necelé dva týždne. Podľa údajov štatistikov sa počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva zvýšil o 64.000, čo je lepší výsledok, než očakávali ekonómovia.
Avšak miera nezamestnanosti vzrástla na 4,6 %. To je najvyššia úroveň od septembra 2021, v ktorom nezamestnanosť dosiahla 4,7 % a vyššia, než sa čakalo. Analytici za november očakávali nezamestnanosť na úrovni 4,5 %.