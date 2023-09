Waller: Fed môže urobiť pauzu vo zvyšovaní úrokových sadzieb

Washington 5. septembra (TASR) - Americká centrálna banka Fed si vzhľadom na najnovšie ekonomické údaje môže dovoliť počkať s ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb. Povedal to v utorok predstaviteľ Fedu Christopher Waller, aj keď nevylúčil ďalšie sprísnenie menovej politiky do konca roka. Informovali o tom spravodajská televízia CNBC a agentúry AFP a Reuters.



Od marca minulého roka zvýšil Fed úrokové sadzby celkovo 11-krát, aby zbrzdil prudko sa zrýchľujúcu infláciu. Kľúčovú úrokovú sadzbu na ostatnom zasadnutí v júli posunul na najvyššiu úroveň za posledných 22 rokov. Aj napriek tomu však inflácia zostáva nad inflačným cieľom Fedu, ktorý je stanovený na 2 %.



Waller však v rozhovore pre CNBC uviedol, že najnovší balík ekonomických údajov z minulého týždňa dáva banke určitý priestor na premyslenie, či je potrebné ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. "Nič (z údajov) nenaznačuje, že by sme mali urgentne prijímať opatrenia," povedal.



Ide najmä o údaje týkajúce sa vývoja na pracovnom trhu USA za mesiac august. Ministerstvo práce koncom minulého týždňa zverejnilo, že v Spojených štátoch vzniklo 187.000 nových pracovných miest, čo je viac, než sa očakávalo. Priemerná hodinová mzda sa však zvýšila iba o 0,2 %, omnoho menej, než sa predpokladalo.



Väčšina investorov a analytikov očakáva, že Fed svoj cyklus sprísňovania menovej politiky na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 19. - 20. septembra, preruší. Nevylučujú však, že ku koncu roka posunie sadzby opäť nahor. Pravdepodobnosť pauzy počas zasadnutia v septembri stanovili analytici na 95 %, v prípade zasadnutia 31. októbra až 1. novembra však pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb stanovili na 43,5 %.



Ani Waller túto možnosť nevylúčil a naznačil, že centrálna banka by mala mať na nasledujúce mesiace k dispozícii všetky možnosti. "Nemyslím si, že ešte jedno zvýšenie úrokových sadzieb, ak by to bolo nutné, stlačí ekonomiku do recesie," povedal pre CNBC.