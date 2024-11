Walmart a iní americkí maloobchodníci dovážajú menej vianočného tovaru

New York 9. novembra (TASR) - Santa Claus tento rok zrejme neprinesie do USA toľko vianočných stromčekov, hračiek a ozdôb ako v predchádzajúcich rokoch. Naznačujú to údaje o dovoze, podľa ktorých maloobchodníci vrátane najväčšieho reťazca Walmart priviezli zo zahraničia menej sviatočných produktov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Walmart výrazne zredukoval vianočný dovoz. Za 12 mesiacov do konca septembra 2024 si nechal podľa údajov, ktoré poskytla spoločnosť ImportYeti, priviezť len približne 340.000 kilogramov produktov označených ako vianočný tovar. To je len o niečo viac ako tretina z 980.000 kilogramov pred rokom (za 12 mesiacov do 30. septembra 2023) a len zlomok z viac ako 1,9 milióna kilogramov vianočných výrobkov, od ozdôb, cez soby až po plyšové hračky Grinch, ktoré doviezol Walmart do 30. septembra 2022.



Hovorca Walmartu uviedol, že tieto údaje prinášajú iba "čiastočný obraz" o vianočnom sortimente, keďže v nich nie sú zahrnuté domáce produkty a dovoz pre súkromné značky. Vedenie reťazca podľa neho poskytne svoju prognózu na obdobie sviatkov 19. novembra, keď oznámi výsledky za 3. štvrťrok. Reťazec však pravidelne skúma údaje o výdavkoch zákazníkov. Nedávny prieskum potvrdil, že tohtoročná sviatočná sezóna bude slabšia.



Údaje ImportYeti o dovoze vianočného tovaru pre Walmart síce nezahŕňajú elektroniku či oblečenie, menšie objednávky však naznačujú, že očakáva "vlažný predaj".



Americkí maloobchodníci "predpovedajú počas tohtoročnej sviatočnej sezóny menší nárast tržieb ako minulý rok," povedal Gerald Storch, maloobchodný konzultant a bývalý podpredseda predstavenstva spoločnosti Target.



Spotrebiteľom totiž pre vyššiu infláciu zostáva menej peňazí na iné ako základné položky. Zatiaľ čo celkové spotrebiteľské výdavky v USA rastú, výdavky na iné ako nevyhnutné veci, ako je bývanie alebo zdravotná starostlivosť, sú slabšie.



Celkovo si všetci americkí maloobchodníci tento rok nechali dohromady doviezť približne rovnaké množstvo vianočných produktov podľa hmotnosti ako v roku 2023. To je však zhruba o 20 % menej ako v roku 2022, dodáva ImportYeti. Presnejšie, za 12 mesiacov do 30. septembra 2024 americké spoločnosti doviezli približne 141 miliónov kilogramov produktov, ktoré sú v dodacích listoch označené ako vianočné. V rovnakom období 2022 firmy doviezli okolo 180 miliónov kíl vianočného tovaru.



Americké združenie maloobchodníkov v októbri uviedlo, že výdavky na sviatky v posledných dvoch mesiacoch 2024 by mali v porovnaní s minulým rokom vzrásť len o 2,5 až 3,5 %, čo bude najmenej od roku 2018, keď stúpli o 1,8 %. Očakáva sa tiež, že americkí maloobchodníci budú počas vianočnej nákupnej sezóny najímať menej sezónnych pracovníkov ako vlani.



Maloobchodníci zvyčajne objednávajú vianočné dovozy niekoľko mesiacov vopred. Veľké reťazce vrátane Walmartu sa však zároveň chcú vyhnúť tomu, aby im zostalo veľa nadbytočného tovaru, ako sa to stalo počas dvoch predchádzajúcich rokov. Príliš veľa zásob je mimoriadne nákladný scenár, ktorý investori v maloobchodných spoločnostiach vnímajú ako zlú správu.