Walmart chce pred sviatkami prijať v USA viac ako 20.000 zamestnancov

Bentonville 23. septembra (TASR) - Americký reťazec Walmart plánuje pred vianočnými sviatkami prijať v USA viac ako 20.000 sezónnych zamestnancov, aby sa pripravili na očakávaný nárast on-line nákupov počas pandémie nového koronavírusu. To bude jeho prvý veľký sezónny nábor za päť rokov.



Najväčší maloobchodný predajca na svete sa pripravuje na predvianočný súboj s internetovým gigantom Amazon, preto do svojich distribučných centier v USA naberá viac sezónnych zamestnancov, ktorí budú vybavovať on-line objednávky.



Obaja maloobchodní giganti po vypuknutí pandémie prilákali nových spotrebiteľov, keďže ľudia začali viac nakupovať on-line a širšiu šálu tovarov od potravín, cez cvičebné pomôcky až po produkty pre domáce zvieratá. Walmart nedávno predstavil novú službu - podplatené doručovania tovaru s názvom Walmart+, ktorá napodobuje populárnu ponuku Amazon Prime.



„V uplynulých šiestich mesiacoch naši zákazníci nakupovali inak,“ uviedol Scott McCall, viceprezident a šéf nákupu v americkej divízii Walmart, ktorý podľa vlastných slov očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v najdôležitejšej nákupnej sezóne roka, pred Vianocami.



Walmart od marca prijal do svojich obchodov aj dodávateľských reťazcov viac ako 500.000 ľudí. Pri novom nábore však môže naraziť na problémy, pretože ani konkurencia nezaháľa a miera nezamestnanosti v USA, aj keď je stále vysoká, klesá zo svojho „pandemického“ vrcholu. Amazon minulý týždeň uviedol, že prijíma 100.000 zamestnancov na plný a čiastočný úväzok v USA a Kanade. Aj ďalší maloobchodníci už avizovali zvýšený nábor pred kľúčovou nákupnou sezónou. Napríklad reťazec Michaels Cos, ktorý plánuje prijať viac ako 16.000 zamestnancov.



Walmart uviedol tiež, že zvyšuje zásoby „nečakaných“ darčekov, ktoré sa stali populárnymi počas spoločenského dištancu, vrátane pyžám, grilov, bicyklov a športových potrieb. Má pripravené aj tri milióny pelechov pre domáce zvieratá. A rodičov a starých rodičov chce pred Vianocami prilákať na 1300 nových hračiek.



Maloobchodník so sídlom v Bentonville v Arkansase očakáva, že veľa spotrebiteľov začne tento rok s vianočnými nákupmi skôr, pred tzv. čiernym piatkom, ktorý nasleduje po Dni vďakyvzdania, ktorý sa oslavuje posledný štvrtok v novembri.