Walmart prijme počas vianočnej sezóny menej ľudí ako vlani

New York 21. septembra (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart v stredu zverejnil plány na nábor pracovníkov počas kľúčovej vianočnej sezóny. Ukázalo sa, že chce prijať menej ľudí ako vlani, pretože sa pripravuje na kritickú sezónu v dôsledku spomaľovania ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Najväčší maloobchodný predajca a najväčší súkromný zamestnávateľ v USA tento rok plánuje prijať 40.000 pracovníkov, väčšinou sezónnych. A len malú časť nastálo. Uviedla to v príspevku na blogu Maren Waggonerová, viceprezidentka pre ľudské zdroje.



Vlani v septembri Walmart oznámil, že prijme až 150.000 pracovníkov počas vianočnej sezóny. A hoci v tomto čísle boli zahrnutí aj sezónni zamestnanci, väčšina pozícií bola na plný úväzok, aby pokryli výpadok ľudí počas pandémie ochorenia COVID-19. To viedlo k nadmernému počtu zamestnancov, čo v 1. štvrťroku 2022 poškodilo zisky Walmartu.



Očakáva sa, že tohtoročný nábor sa sústredí na posilnenie predaja, doručovania, vyzdvihnutia objednávok a online obchodu pred očakávanou utlmenou sezónou sviatočných nákupov. Americkí maloobchodníci zápasia s dôsledkami vysokej inflácie, vyšších úrokových sadzieb, napätého trhu práce a problémami v dodávateľskom reťazci.



Spoločnosť Deloitte odhaduje, že maloobchodný predaj Walmartu počas sviatočnej sezóny od novembra do januára vzrastie medziročne o 4 % až 6 %. Na porovnanie v rovnakom období minulého roka, keď mali nakupujúci po mesiacoch blokád kopu hotovosti a ochotne míňali peniaze, stúpli tržby o 15,1 %.



Kľúčovým faktorom v tomto roku bude klesajúci dopyt po tovare dlhodobej spotreby, ktorý bol motorom výdavkov cez pandémiu.



Deloitte pripomenul, že inflácia môže zvýšiť celkovú hodnotu tržieb v dolároch, ale objemy predaja sa nezvýšia rovnakým tempom. Napríklad v tomto roku sa očakáva o 5 % menej online objednávok ako vlani, keďže sa predpokladá nárast cien o 15 %.



Podľa analytickej spoločnosti Salesforce sa sviatočné nákupy tento rok začnú skôr ako v minulosti, keďže inflácia neustále stúpa a ľudia sa zrejme poponáhľajú, aby sa vyhli ďalšiemu rastu cien.