Walmart údajne vyzval čínskych dodávateľov na výrazné zníženie cien

Peking 12. marca (TARS) - Čínske úrady si predvolali zástupcov amerického maloobchodného reťazca Walmart, aby s nimi prediskutovali správy, že sa v rámci obchodného sporu so Spojenými štátmi pokúša presunúť náklady na čínskych spotrebiteľov a výrobcov. TASR o tom informuje na základe správy DPA, ktorá sa v stredu odvolala na čínske štátne médiá.



Ministerstvo obchodu v Pekingu vyzvalo reťazec, aby zaujal stanovisko k informáciám v amerických médiách, podľa ktorých požaduje od svojich dodávateľov výrazné zníženie cien. Tento krok ministerstva bol "jasným signálom" pre spoločnosť Walmart, ktorej správanie by mohlo poškodiť záujmy spotrebiteľov na oboch stranách, uviedol mediálny kanál blízky čínskej štátnej televízii.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nedávno zaviedla clo vo výške 20 % na čínsky tovar. Odborníci sa domnievajú, že prirážky by sa mohli preniesť na spotrebiteľov pri pokladni. Znížením cien požadovaných od svojich čínskych dodávateľov by sa Walmart mohol pokúsiť kompenzovať vplyv ciel. Americký reťazec prevádzkuje obchody aj v Číne.