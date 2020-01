Walmart v rámci reštrukturalizácie prepustil v Indii viac ako 50 ľudí

Naí Dillí 13. januára (TASR) - Americká spoločnosť Walmart v rámci reštrukturalizácie prepustila v Indii 56 vedúcich pracovníkov, vrátane ôsmich top manažérov. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou.



Škrty sú dôsledkom väčšieho začlenenia technológie do miestnych prevádzok a zamerania sa na integráciu on-line predaja a tzv. kamenných obchodov. Informovali zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože nemajú oprávnenie hovoriť verejne o reštrukturalizácii.



Tento krok poukazuje na výzvy, ktorým Walmart čelil pri rozširovaní svojho veľkoobchodného podnikania v Indii. Spoločnosť so sídlom v Bentonville, v štáte Arkansase, v súčasnosti prevádzkuje 28 veľkoobchodov v Indii, kde predáva tovar maloobchodníkom a nie spotrebiteľom.



Denník Economic Times vo svojom pondelkovom vydaní napísal, že v apríli plánuje Walmart ďalšie zníženie počtu pracovných miest. A tvrdí tiež, že americká spoločnosť chce odísť z Indie, keďže má problémy generovať tam zisk. Zdroje oboznámené s touto záležitosťou naopak uviedli, že to nie je pravda, a že spoločnosť plánuje pokračovať v pridávaní nových kamenných obchodov.



Najväčší maloobchodný reťazec na svete je aj naďalej „odhodlaný“ rásť v Indii a stále hľadá spôsoby, ako efektívnejšie fungovať, uviedol Walmart vo svojom e-maile. „Vyžaduje si to preskúmanie našej podnikovej štruktúry,“ dodal.



Zníženie počtu pracovných miest prichádza v čase, keď stúpa konkurenciou on-line obchodov na indickom trhu. Americký internetový gigant Amazon zintenzívňuje investície v krajine a najbohatší muž v Ázii Mukeš Ambani sa pripravuje na rozšírenie svojho podnikania v elektronickom obchode.



Podnikanie globálnych maloobchodných reťazcov, ako je Walmart, v Indii regulujú predpisy. Ich cieľom je ochrániť miestne obchody, známe ako kiranas, pred zahraničnou konkurenciou. Aj preto sa Walmart, v snahe vyhnúť sa priamemu predaju spotrebiteľom, v Indii zameral na vybudovanie veľkoobchodov, ktoré zásobujú miestnych maloobchodníkov. A v roku 2018 sa tiež preorientoval na elektronický obchod tým, že získal spoločnosť Flipkart Online Services za 16 miliárd USD (14,43 miliardy eur).



V súčasnosti však v Indii stúpa politický tlak aj na prísnejšiu reguláciu on-line obchodov v zahraničnom vlastníctve. A zároveň spomalenie dopytu na maloobchodnom trhu prispelo k problémom tamojších obchodníkov.



(1 EUR = 1,1091 USD)