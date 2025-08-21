< sekcia Ekonomika
Walmart zaznamenal v 2. štvrťroku nárast tržieb aj zisku

Autor TASR
New York 21. augusta (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart zaznamenal v 2. štvrťroku svojho finančného roka 2025/26 nárast tržieb aj zisku. A to aj napriek tomu, že náklady na dovážaný tovar vzrástli po zavedení rozsiahlych ciel prezidenta Donalda Trumpa v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu RTTNews.
Zisk reťazca za tri mesiace do konca júla 2025 vzrástol na 7,03 miliardy USD (6,03 miliardy eur) alebo 0,88 USD na akciu zo 4,50 miliardy USD, čo predstavuje 0,56 USD na akciu, v rovnakom období minulého roka.
Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 0,68 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali zisk 0,74 USD na akciu.
Tržby sa v 2. štvrťroku zvýšili o 4,8 % na 177,40 miliardy USD zo 169,33 miliardy USD v minulom roku, zatiaľ čo analytici predpovedali, že dosiahnu 174,4 miliardy USD.
Globálne tržby z elektronického obchodu pritom vyskočili až o 25 %, a to vďaka službe vyzdvihovania objednávok v obchodoch, ako aj ich doručovania.
„Naše strategické investície do elektronického obchodu a digitálnych možností sa naďalej vyplácajú,“ povedal Doug McMillon, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Walmart.
Spoločnosť Walmart zvýšila svoj celoročný výhľad a teraz očakáva za celý rok do konca januára 2026 rast čistých tržieb o 3,75 % až 4,75 % pri konštantných kurzoch namiesto o 3 % až 4 % v predchádzajúcej prognóze. Zvýšila aj odhad zisku na akciu na 2,52 - 2,62 USD.
(1 EUR = 1,1651 USD)
