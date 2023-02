Walmart zaznamenal vo 4. štvrťroku lepšie ako očakávané výsledky

Bentonville 21. februára (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart zaznamenal vo 4. štvrťroku finančného roka 2022/2023, teda počas kľúčovej vianočnej sezóny, lepšie ako očakávané výsledky. Je však opatrný, pokiaľ ide o výhľad na tento rok. TASR o tom informuje na základe správ RTTNews a Reuters.



Čistý zisk najväčšieho maloobchodného reťazca v USA za tri mesiace do konca januára 2023 vzrástol o 76,2 % na 6,28 miliardy USD (5,88 miliardy eur) alebo 2,32 USD na akciu z 3,56 miliardy USD alebo 1,28 USD/akcia vo 4. štvrťroku predchádzajúceho roka.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 1,71 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 1,51 USD na akciu.



Tržby reťazca za 4. štvrťrok vzrástli o 7,3 % na 164,05 miliardy USD zo 152,87 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Walmart zároveň uviedol, že je opatrný, pokiaľ ide o ekonomický výhľad na aktuálny rok 2023/2024, keďže spotrebitelia budú v dôsledku vysokej inflácie pravdepodobne pokračovať v nakupovaní položiek s nižšou cenou, čo by mohlo tlačiť na jeho marže.



Walmart, ktorý prevádzkuje viac ako 5000 obchodov v Spojených štátoch, však využíva svoju trhovú silu na vyjednávanie lepších cien od svojich dodávateľov, na rozdiel od konkurentov, ako je Target, kde sú produkty na regáloch relatívne drahšie.



Očakáva sa však, že nižšie ceny tovarov a zľavy spolu so slabým spotrebiteľským sentimentom a rozhodnutím Walmartu zvýšiť mzdy zamestnancov si tento rok vyžiadajú daň na jeho marži.



(1 EUR = 1,0674 USD)