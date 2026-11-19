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Walmart zvýšil kvartálne tržby a zlepšil ročný odhad
Spoločnosť, ktorá je považovaná za barometer spotrebiteľskej nálady, oznámila za 3. kvartál obchodného roka 2026/2027 (august - október) tržby na úrovni 188,8 miliardy USD (171,76 miliardy eur).
Autor TASR
Bentonville 19. novembra (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart zaznamenal v 3. kvartáli súčasného obchodného roka rast tržieb, pričom výsledky prekonali očakávania. V reakcii na kvartálny vývoj tržieb zlepšil odhad ich vývoja na celý rok. Informovala o tom agentúra AFP.
Spoločnosť, ktorá je považovaná za barometer spotrebiteľskej nálady, oznámila za 3. kvartál obchodného roka 2026/2027 (august - október) tržby na úrovni 188,8 miliardy USD (171,76 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 5,2 %. Analytici očakávali tržby v priemere 187,4 miliardy USD.
Výrazne ich podporil vývoj tržieb z online predaja. Tržby v tomto segmente vzrástli o 17 %.
Tržby na americkom trhu vzrástli o 3,6 %, pričom tržby z online predaja zaznamenali rast o 23 %. Tržby zo zahraničných trhov sa zvýšili o 7 %.
Spoločnosť teraz očakáva rast tržieb za celý rok 2026/2027 o 4,9 % až 5,2 %. Pôvodne počíta s celoročným rastom v rozmedzí od 4 % do 5 %.
(1 EUR = 1,0992 USD)
Spoločnosť, ktorá je považovaná za barometer spotrebiteľskej nálady, oznámila za 3. kvartál obchodného roka 2026/2027 (august - október) tržby na úrovni 188,8 miliardy USD (171,76 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 5,2 %. Analytici očakávali tržby v priemere 187,4 miliardy USD.
Výrazne ich podporil vývoj tržieb z online predaja. Tržby v tomto segmente vzrástli o 17 %.
Tržby na americkom trhu vzrástli o 3,6 %, pričom tržby z online predaja zaznamenali rast o 23 %. Tržby zo zahraničných trhov sa zvýšili o 7 %.
Spoločnosť teraz očakáva rast tržieb za celý rok 2026/2027 o 4,9 % až 5,2 %. Pôvodne počíta s celoročným rastom v rozmedzí od 4 % do 5 %.
(1 EUR = 1,0992 USD)