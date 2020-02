Walsh:Koronavírus by nemal výrazne ovplyvniť dopyt po leteckej doprave

Doha 5. februára (TASR) - Epidémia nového koronavírusu v Číne bude mať na dopyt po leteckej doprave len minimálny vplyv, je presvedčený Willie Walsh, šéf spoločnosti IAG, materskej firmy British Airways. Zároveň dodal, že letecký priemysel je dostatočne silný, aby akékoľvek spomalenie čínskej ekonomiky v dôsledku vírusu dokázal absorbovať.



Medzinárodné lety z a do Číny boli v reakcii na rýchlo sa šíriaci nový vírus, ktorý zabil už približne 500 ľudí, pozastavené a najnovšie európsky letecký výrobca Airbus oznámil, že predlžuje odstávku svojho závodu v Číne. Podľa Walsha by to však letecký sektor mal zvládnuť.



"Letecký priemysel je mohutný. Predpokladám, že dôsledky budú minimálne," povedal novinárom v katarskom hlavnom meste Doha na leteckej konferencii CAPA. Neočakáva ani, že by vírus odradil ľudí od cestovania.



Spoločnosť British Airways, dcérska firma IAG, pozastavila lety z Londýna do Pekingu a Šanghaja. Walsh však uviedol, že tieto linky predstavujú iba 1 % z celkovej kapacity spoločnosti.



Aerolínie Qatar Airways, ktoré v IAG kontrolujú menšinový podiel, tiež zrušili lety do Číny. Vedenie spoločnosti však uviedlo, že to bolo najmä preto, že mnohé krajiny zaviedli obmedzenia pre ľudí, ktorí v posledných dňoch navštívili Čínu. Lety do Číny by tak mohli skomplikovať nasadzovanie pilotov a palubného personálu na lety do iných krajín.



Aj Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) je presvedčené, že priemysel príliš neutrpí a z akýchkoľvek negatívnych dôsledkov vírusu sa veľmi rýchlo zotaví. Ako povedal šéf IATA Alexandre de Juniac, letecký priemysel v minulosti už niekoľkokrát ukázal, že je schopný takéto ťažkosti prekonávať. Zatiaľ je však podľa neho veľmi skoro na akýkoľvek odhad dôsledkov pre letecký sektor v tomto roku.