Walt Disney pozastavuje podnikanie v Rusku

Burbank 11. marca (TASR) – Americký zábavný a mediálny koncern Walt Disney vo štvrtok (10. 3.) v noci oznámil, že zastavuje podnikanie v Rusku. Je tak ďalšou z veľkých nadnárodných spoločností, ktoré takýmto spôsobom zareagovali na inváziu ruskej armády na Ukrajinu.



V Rusku tak nebudú dostupné licencie na obsah a produkty a ostatné aktivity Walt Disney vrátane aktivít Disney Cruise Line, časopisu National Geographic či produkcie lokálneho obsahu a lineárnych kanálov.



Spoločnosť však upozornila, že niektorým podnikom vrátane lineárnych kanálov a licencovania obsahu a produktov bude chvíľu trvať, kým sa zastavia pre "zložitosť zmlúv". Ale tam, kde je to možné, zastavuje všetky aktivity okamžite.



Týka sa to aj uvádzania kinofilmov v Rusku. Medzi najnovšie filmy od spoločnosti Disney patria Turning Red a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ktoré sa v Rusku nebudú premietať.



Aj ďalšie hollywoodske štúdiá Warner Bros a Sony Pictures Entertainment sa rozhodli pre odchod z Ruska už minulý mesiac v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu.



Napriek zastaveniu aktivít spoločnosť Walt Disney bude naďalej podporovať svojich zamestnancov, ktorí pracujú v Rusku.



Z Ruska odišlo od začiatku vojny na Ukrajine množstvo firiem. Obyvatelia krajiny si tak už nemôžu napríklad kúpiť iPhone, najesť sa v McDonald's, sledovať Netflix, rezervovať si ubytovanie cez Airbnb, kupovať nové hry PlayStation alebo používať svoje debetné či kreditné karty MasterCard a Visa.