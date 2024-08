Walt Disney sa v 3. štvrťroku vrátil k zisku

Burbank 7. augusta (TASR) - Americký zábavný a mediálny koncern Walt Disney sa v 3. štvrťroku svojho finančného roka 2023/2024 vrátil k zisku a prekonal aj očakávania Wall Street. Podporil ho úspech animovaného filmu Pixar "Inside Out 2", ktorý mu pomohol vykompenzovať pokles zisku v zábavných parkoch. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.



Walt Disney v stredu oznámil, že za tri mesiace do konca júna 2024 zaznamenal zisk 2,62 miliardy USD (2,4 miliardy eur) alebo 1,43 USD na akciu po strate 460 miliónov USD alebo 25 centov na akciu v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 1,39 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali zisk 1,20 USD na akciu.



Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 4 % na 23,16 miliardy USD a prekonali odhad Wall Street vo výške 22,91 miliardy USD.



Prevádzkový príjem v zábavnom segmente sa takmer strojnásobil na 1,2 miliardy USD.



Celkový prevádzkový zisk vzrástol o 19 % na 4,225 miliardy USD.



Disney však upozornil, že "umiernenie" dopytu v jeho parkoch v USA by mohlo pokračovať aj počas niekoľkých nasledujúcich štvrťrokov.



Napriek tomu spoločnosť teraz očakáva za celý rok rast upraveného zisku na akciu o 30 %.



(1 EUR = 1,0915 USD)