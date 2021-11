Walt Disney sa vrátil k zisku, výsledky však nesplnili očakávaniami

Burbank 11. novembra (TASR) - Americká mediálna spoločnosť Walt Disney sa vo 4. kvartáli vrátila v medziročnom porovnaní k zisku, keď vývoj pred rokom negatívne ovplyvnili opatrenia zavedené s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu. Napriek návratu k zisku však výsledky spoločnosti zaostali za očakávaniami trhov.



Spoločnosť oznámila za 4. štvrťrok súčasného obchodného roka, čo predstavuje trojmesačné obdobie do 2. októbra, zisk na úrovni 159 miliónov USD (137,57 milióna eur). Na akciu to znamená 9 centov. V rovnakom období minulého obchodného roka evidovala mediálna firma stratu 710 miliónov USD (39 centov/akcia).



Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 37 centov, zatiaľ čo pred rokom vykázal Walt Disney upravenú stratu na úrovni 20 centov/akcia. Spoločnosť tak zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 44 centov.



Tržby sa zvýšili o 26 % na 18,53 miliardy USD. V tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania analytikov, ktorí odhadovali tržby na úrovni 16,26 miliardy USD.



K rastu tržieb prispela divízia zábavných parkov, ktoré po minuloročnom uzatvorení zaznamenali takmer zdvojnásobenie tržieb na 5,45 miliardy USD. Rast tržieb evidovala aj divízia Disney Media and Entertainment Distribution, v rámci ktorej tržby dosiahli 13,08 miliardy USD. Medziročne to predstavuje rast o 9 %.



Streamingová sekcia mediálnej divízie zahrnujúca služby Hulu, ESPN+ a Disney+ zvýšila tržby o 38 % na 4,56 miliardy USD. Na druhej strane zaznamenala zvýšenie prevádzkovej straty zo 400 miliónov na 600 miliónov USD, pod čo sa podpísala najmä vyššia strata Disney+. Služba Hulu vykázala lepšie výsledky, straty ostatných služieb však nedokázala vykompenzovať.



Počet predplatiteľov streamingovej služby Disney+ vzrástol ku koncu 4. kvartálu medziročne o 60 % na 118,1 milióna. Napriek výraznému rastu však výsledok zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí predpokladali, že predplatiteľov bude viac než 125 miliónov. Služba Hulu zvýšila počet predplatiteľov o 20 % na 43,8 milióna a ESPN+ o 66 % na 17,1 milióna.



(1 EUR = 1,1558 USD)