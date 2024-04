Wang Wen-tchao začal cestu po Európe obranou výrobcov elektromobilov

Peking/Paríž 8. apríla (TASR) - Čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao začal počas víkendu pracovnú cestu po Európe vyhlásením, že tvrdenia USA a Európy o nadmernej kapacite čínskych výrobcov elektrických vozidiel sú nepodložené a že za ich výkonnosťou stoja inovácie a "dokonalé" dodávateľské reťazce. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Wang Wen-tchao usporiadal v nedeľu (7. 4.) v Paríži stretnutie za okrúhlym stolom so zástupcami desiatich čínskych výrobcov elektromobilov (EV), vrátane BYD, CATL a Geely, o európskom vyšetrovaní, ktoré má zistiť, či profitujú z nespravodlivých dotácií.



Minister zopakoval postoj Pekingu, že čínski výrobcovia elektrických vozidiel nie sú závislí od vládnych dotácií, aby získali konkurenčnú výhodu. Uviedlo to v pondelok v oficiálnom vyhlásení čínske ministerstvo obchodu.



Za rýchlym rozvojom a konkurenčnou výhodou čínskych výrobcov elektrických vozidiel sú podľa neho nepretržité technologické inovácie, dokonalý systém výroby a dodávateľské reťazce a konkurencia na trhu.



Uviedol tiež, že čínska vláda bude aktívne podporovať firmy, aby chránila ich legitímne práva a záujmy.



Podľa Reuters, ktorá sa odvoláva na štyri zdroje oboznámené s agendou ministrovej cesty po Európe, má v pláne zamerať sa na vyšetrovanie Európskej komisie. To sa začalo koncom minulého roka a jeho cieľom je určiť, či uvaliť clá na čínsky export na ochranu európskych výrobcov automobilov.



Čína má pred európskymi výrobcami výrazný náskok najmä pokiaľ ide o lacnejšie elektromobily. Vyšetrovanie má byť ukončené do novembra, ale Komisia by mohla zaviesť dočasné clá už skôr.



Wang Wen-tchao sa v nedeľu stretol aj s generálnym riaditeľom Renaultu Lucom de Meoom, ktorý je zároveň úradujúcim predsedom Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).



De Meo zdôraznil dôležitosť "reciprocity" a povedal ministrovi, že Číňania by mali priniesť viac zo svojho dodávateľského reťazca do kontinentálnej Európy, uviedol zdroj oboznámený s priebehom rokovaní. De Meo zároveň vyzval Wang Wen-tchaa, aby zvážil spoločné projekty výskumu a vývoja budúcich technológií, ako sú batérie novej generácie, dodal zdroj.



ACEA a čínske ministerstvo obchodu sa k stretnutiu nevyjadrili.



Čínski predstavitelia tvrdia, že kritika podceňuje inovácie čínskych spoločností v kľúčových odvetviach a zveličuje dôležitosť štátnej podpory pri ich raste. Tvrdia tiež, že clá alebo iné reštrikcie v obchode pripravia európskych spotrebiteľov o alternatívy pri prechode na zelené energie, ktoré sú kľúčové pre splnenie globálnych klimatických cieľov.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire potvrdil, že sa stretne s Wang Wen-tchaoom počas jeho turné po Európe.