Warren Buffett predal všetky svoje podiely v leteckej spoločnosti

New York 3. mája (TASR) - Americký investičný koncern Berkshire Hathaway v apríli predal všetky svoje podiely v štyroch najväčších amerických leteckých spoločnostiach. Prezident koncernu Warren Buffett v nedeľu na valnom zhromaždení akcionárov ako dôvod uviedol, že "svet sa zmenil" pre leteckú dopravu.



Podľa výročnej správy konglomerát na konci roka 2019 vlastnil podstatné podiely: 11 % v Delta Air Lines, 10 % v American Airlines, 10 % v Southwest Airlines a 9 % v United Airlines. Berkshire tak bol jedným z najväčších akcionárov v týchto štyroch aerolíniách, do ktorých začal investovať v roku 2016 po tom, čo sa leteckej doprave celé roky vyhýbal.



Akcie aerolínií skolabovali po prepade leteckej dopravy v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Spoločnosti zrušili státisíce letov a uzemnili tisícky lietadiel. Cestovný dopyt v USA spadol o 95 % a zatiaľ neexistujú plány, kedy sa letecká doprava vráti na predkrízovú úroveň.



Buffett uviedol, že vyhliadky leteckej dopravy sa zmenili. "Urobili sme rozhodnutie v súvislosti s leteckým biznisom. Vzali sme z neho peniaze, i keď s podstatnou stratou," cituje ho agentúra Reuters. "Nebudeme financovať spoločnosť, ktorá podľa nášho názoru bude peniaze v budúcnosti iba hltať."



Podľa Buffetta do svojich podielov v štyroch aerolíniách investovali 7 až 8 miliárd USD (6,44 až 7,36 miliardy eur). "Bola to moja chyba. Ja som ten, kto urobil toto rozhodnutie," skonštatoval svetoznámy investor.



(1 EUR = 1,0876 USD)