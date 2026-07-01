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Warsh: Fed bude pokračovať v krokoch na zníženie inflácie
Cenovú stabilitu v USA zabezpečíme, povedal Warsh na fóre Európskej centrálnej banky v portugalskej Sintre.
Autor TASR
Sintra 1. júla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) sa zaviazala, že Američanom zabezpečí cenovú stabilitu, a túto svoju úlohu aj splní. Povedal to v stredu nový prezident Fedu Kevin Warsh, pár dní potom, ako bankou preferovaný ukazovateľ inflácie poukázal na jej zrýchlenie na nové takmer trojročné maximum. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
„Cenovú stabilitu v USA zabezpečíme,“ povedal Warsh na fóre Európskej centrálnej banky v portugalskej Sintre. „K tomuto sa výbor zaviazal a tento cieľ aj dosiahneme,“ dodal, odkazujúc na Federálny výbor pre otvorený trh (FOMC), ktorý stanovuje úrokové sadzby.
Minulý týždeň americké ministerstvo obchodu oznámilo, že jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú nestabilné ceny potravín a energií a je preferovaným cenovým ukazovateľom Fedu, vzrástol medziročne o 3,4 %. V apríli rast dosiahol 3,3 %. Je to najvyššia jadrová inflácia od októbra 2023.
Rovnako ako na fóre v Sintre sa Warsh vyjadril v polovici júna, keď FOMC, ktorý prvýkrát zasadal pod jeho vedením, rozhodol o ponechaní kľúčovej úrokovej sadzby v pásme 3,5 % až 3,75 %. Na rozdiel od predchádzajúcich zasadnutí však predstavitelia Fedu zmenili svoj predchádzajúci výhľad na zníženie sadzieb v tomto roku a naznačili, že „zvýšenie je možné, aj keď nie isté“.
„Cenovú stabilitu v USA zabezpečíme,“ povedal Warsh na fóre Európskej centrálnej banky v portugalskej Sintre. „K tomuto sa výbor zaviazal a tento cieľ aj dosiahneme,“ dodal, odkazujúc na Federálny výbor pre otvorený trh (FOMC), ktorý stanovuje úrokové sadzby.
Minulý týždeň americké ministerstvo obchodu oznámilo, že jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú nestabilné ceny potravín a energií a je preferovaným cenovým ukazovateľom Fedu, vzrástol medziročne o 3,4 %. V apríli rast dosiahol 3,3 %. Je to najvyššia jadrová inflácia od októbra 2023.
Rovnako ako na fóre v Sintre sa Warsh vyjadril v polovici júna, keď FOMC, ktorý prvýkrát zasadal pod jeho vedením, rozhodol o ponechaní kľúčovej úrokovej sadzby v pásme 3,5 % až 3,75 %. Na rozdiel od predchádzajúcich zasadnutí však predstavitelia Fedu zmenili svoj predchádzajúci výhľad na zníženie sadzieb v tomto roku a naznačili, že „zvýšenie je možné, aj keď nie isté“.