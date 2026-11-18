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Washington plánuje odradiť firmy od využívania čínskych AI modelov
Federálne ministerstvo financií a Úrad pre vedu a technologickú politiku (OSTP) Bieleho domu údajne prediskutovali plán, ktorý by sa vzťahoval na spoločnosti ako Airbnb.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že od amerických spoločností bude vyžadovať, aby zverejnili informácie o používaní čínskych modelov umelej inteligencie (AI). Cieľom je odradiť ich od využívania čínskej technológie bez zavedenia nových obmedzení, ktoré by mohli vyvolať negatívnu reakciu Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v stredu odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Federálne ministerstvo financií a Úrad pre vedu a technologickú politiku (OSTP) Bieleho domu údajne prediskutovali plán, ktorý by sa vzťahoval na spoločnosti ako Airbnb. Tento prevádzkovateľ online platformy na sprostredkovanie krátkodobých prenájmov ubytovania využíva pre účely zákazníckeho servisu nástroj Qwen, model umelej inteligencie, ktorý vyvinula čínska spoločnosť Alibaba. Airbnb a iné dotknuté americké firmy by tak museli informácie o využívaní čínskych AI modelov zverejniť na svojich webových stránkach.
Zatiaľ nie je jasné, či si Trumpova administratíva tento plán už osvojila, alebo či sa na ňom bude pracovať v rámci formálneho procesu tvorby regulačných pravidiel, napísala agentúra Reuters.
Biely dom, ministerstvo financií a spoločnosť Alibaba na žiadosti o zaujatie stanoviska nereagovali. Spoločnosť Airbnb vo vyhlásení uviedla, že jej aktivita v oblasti umelej inteligencie „sa prevažne uskutočňuje na modeloch amerického pôvodu“ a že využíva iba obmedzený počet modelov čínskeho pôvodu, ktoré prevádzkuje „výlučne prostredníctvom schválených poskytovateľov služieb so sídlom v USA“.
Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone uviedlo, že Peking sa stavia proti politizácii obchodných a technologických otázok, ktorá „iba potlačí globálny pokrok v oblasti umelej inteligencie a nebude slúžiť záujmom nikoho“. „Budeme dôrazne chrániť zákonné práva a záujmy čínskych podnikov,“ zdôraznila ambasáda.
Federálne ministerstvo financií a Úrad pre vedu a technologickú politiku (OSTP) Bieleho domu údajne prediskutovali plán, ktorý by sa vzťahoval na spoločnosti ako Airbnb. Tento prevádzkovateľ online platformy na sprostredkovanie krátkodobých prenájmov ubytovania využíva pre účely zákazníckeho servisu nástroj Qwen, model umelej inteligencie, ktorý vyvinula čínska spoločnosť Alibaba. Airbnb a iné dotknuté americké firmy by tak museli informácie o využívaní čínskych AI modelov zverejniť na svojich webových stránkach.
Zatiaľ nie je jasné, či si Trumpova administratíva tento plán už osvojila, alebo či sa na ňom bude pracovať v rámci formálneho procesu tvorby regulačných pravidiel, napísala agentúra Reuters.
Biely dom, ministerstvo financií a spoločnosť Alibaba na žiadosti o zaujatie stanoviska nereagovali. Spoločnosť Airbnb vo vyhlásení uviedla, že jej aktivita v oblasti umelej inteligencie „sa prevažne uskutočňuje na modeloch amerického pôvodu“ a že využíva iba obmedzený počet modelov čínskeho pôvodu, ktoré prevádzkuje „výlučne prostredníctvom schválených poskytovateľov služieb so sídlom v USA“.
Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone uviedlo, že Peking sa stavia proti politizácii obchodných a technologických otázok, ktorá „iba potlačí globálny pokrok v oblasti umelej inteligencie a nebude slúžiť záujmom nikoho“. „Budeme dôrazne chrániť zákonné práva a záujmy čínskych podnikov,“ zdôraznila ambasáda.