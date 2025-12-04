< sekcia Ekonomika
Washington pozastavil isté sankcie voči ruskému ropnému gigantu Lukoil
USA uvalili sankcie na ruské ropné spoločnosti v októbri v snahe obmedziť príjmy Ruska pri financovaní vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Washington 4. decembra (TASR) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok pozastavila niektoré sankcie voči ruskému energetickému gigantu Lukoil a jeho čerpacie stanice mimo Ruska môžu pokračovať v prevádzke. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.
USA uvalili sankcie na ruské ropné spoločnosti v októbri v snahe obmedziť príjmy Ruska pri financovaní vojny na Ukrajine. Najnovšie zmiernenie sankcií platí do 29. apríla 2026, uvádza sa v príspevku na webovej stránke amerického ministerstva financií.
Čerpacím staniciam Lukoilu mimo Ruska to umožňuje naďalej obsluhovať zákazníkov, zároveň to bráni toku peňazí späť do Ruska. Ministerstvo financií uviedlo, že predĺžilo povolenie s cieľom „zmierniť škody pre spotrebiteľov a dodávateľov, ktorí sa snažia uzatvárať bežné transakcie“ s maloobchodnými čerpacími stanicami patriacich Lukoilu.
Lukoil má približne 200 čerpacích staníc v amerických štátoch New Jersey, Pensylvánia a New York. Fínsky prevádzkovateľ asi 430 čerpacích staníc Teboil, ktorý vlastní Lukoil, minulý mesiac oznámil, že bude postupne ukončovať svoju prevádzku, pretože sa mu míňa palivo.
Lukoil je tiež popredným maloobchodným hráčom v Moldavsku a Bulharsku, prevádzkuje približne 600 čerpacích staníc v Turecku a viac ako 300 v Rumunsku.
