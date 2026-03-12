< sekcia Ekonomika
Washington údajne pôvodne nepodporoval uvoľnenie ropných rezerv IEA
Americký minister energetiky Chris Wright údajne povedal svojim kolegom zo skupiny G7, že uvoľnenie rezerv by bolo predčasné, keďže cena ropy klesla pod 90 dolárov (77,71 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
New York 12. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa spočiatku žiadala spojencov, aby sa neponáhľali s uvoľnením strategických zásob ropy, ale o niekoľko hodín zmenila svoj postoj a začala hľadať možnosti rozsiahlej intervencie na ropných trhoch, napísal vo štvrtok denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Americký minister energetiky Chris Wright údajne povedal svojim kolegom zo skupiny G7, že uvoľnenie rezerv by bolo predčasné, keďže cena ropy klesla pod 90 dolárov (77,71 eura) za barel (159 litrov). Americká strana však zmenila svoj postoj menej ako dve hodiny po tom, ako Trump prehodnotil svoje rozhodnutie, napísal WSJ. V dôsledku toho sa členské krajiny Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v stredu (11. 3.) dohodli na uvoľnení rekordných 400 miliónov barelov ropy zo svojich núdzových rezerv s cieľom stabilizovať situáciu na trhu.
(1 EUR = 1,1581 USD)
