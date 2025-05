Washington údajne zvažuje ďalšie sankcie proti Rusku

Washington 28. mája (TASR) - Ministerstvo financií a ministerstvo zahraničných vecí USA zvažujú ďalší balík sankcií proti Rusku. Prípadné opatrenia by sa zamerali na ruskú energetiku a bankový sektor, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou, na ktoré sa v stredu odvolal denník The Washington Post. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Podľa zdrojov denníka predstavitelia oboch ministerstiev zároveň posudzujú účinnosť existujúceho sankčného režimu a zvažujú možnosť zrušenia niektorých súčasných obmedzení. Washington Post tvrdí, že akékoľvek zmeny v kurze voči Moskve budú závisieť „od osobných preferencií“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý dal jasne najavo, že len on určuje politiku USA. Portál Politico predtým citovali zdroje, podľa ktorých sa Trump zatiaľ nerozhodol zaviesť ďalšie reštriktívne opatrenia voči Rusku. Údajne sa totiž obáva, že Moskva odmietne rokovať o prímerí s Kyjevom, ak Washington pohrozí novými ekonomickými sankciami.