Wattiva spúšťa na SR revolúciu v domácom nabíjaní elektromobilov
Nová aplikácia umožňuje majiteľom EV ušetriť až 30% na nabíjaní bez zmeny dodávateľa elektriny.
Bratislava, 29.októbra (OTS) - Na slovenský trh vstupuje Wattiva, inteligentná aplikácia pre nabíjanie elektrických vozidiel, ktorá majiteľom EV umožňuje výrazne znížiť náklady na domáce nabíjanie. Platforma využíva pokročilé algoritmy na automatickú optimalizáciu času nabíjania, čím zabezpečuje najlacnejšie možné domáce nabíjanie bez potreby meniť dodávateľa elektriny.
Wattiva funguje na princípe flexibility nabíjania – sleduje ceny elektriny a preťaženosť siete v reálnom čase a automaticky nabíja vozidlo vtedy, keď je elektrina najlacnejšia alebo nabíjanie presúva do časov, kedy je sieť menej preťažená. Majitelia elektrických vozidiel tak môžu ušetriť až 30% na nákladoch za domáce nabíjanie, čo predstavuje v prepočte tisíce bezplatných kilometrov ročne.
"Väčšina majiteľov elektrických vozidiel nabíja svoje autá bezprostredne po príchode domov, čo je často najdrahší možný čas a moment, kedy je sieť najviac zaťažená," hovorí expert na elektromobilitu Martin Gonda, výkonný riaditeľ Wattiva. "Naša platforma tento proces automatizuje a zabezpečuje, že nabíjanie prebieha vtedy, keď je cena za elektrinu najvýhodnejšia a sieť menej preťažená – často uprostred noci, keď je v sieti prebytok lacnej energie."
Kľúčovou výhodou Wattiva je, že užívatelia si nemusia meniť dodávateľa elektriny ani riešiť žiadne komplikované nastavenia. Aplikácia pracuje s existujúcou infraštruktúrou a optimalizuje nabíjanie v rámci svojho aktuálneho kontraktu s dodávateľom energie.
Používanie Wattiva je intuitívne. Majiteľ elektrického vozidla si stiahne aplikáciu, prepojí svoje vozidlo a nastaví si preferencie – napríklad čas, kedy potrebuje mať auto plne nabité. Aplikácia následne automaticky riadi načasovanie nabíjania tak, aby zabezpečila minimálne náklady, pričom vozidlo bude vždy včas nabité na požadovaný stav batérie.
Platforma komunikuje priamo s vozidlom cez cloudové rozhranie výrobcu a nepotrebuje žiadne špeciálne nabíjacie zariadenie. Funguje so všetkými známymi značkami elektrických vozidiel, vrátane modelov od automobiliek Tesla, Volkswagen, Škoda, Audi, Mercedes, Kia a ďalších.
Wattiva zároveň prispieva k stabilizácii elektrickej siete tým, že presúva spotrebu elektriny z hodín špičkového zaťaženia siete do obdobia nižšieho zaťaženia. “Znižuje to potrebu aktivácie drahých záložných zdrojov, podporuje integráciu obnoviteľných zdrojov energie ale najmä znižuje potrebu stámiliónových investícií do rozvoja elektrických rozvodných sietí.” dopĺňa CEO materskej spoločnosti Voltia , Peter Hofierka.
Aplikácia Wattiva je od dnešného dňa dostupná pre slovenských majiteľov elektrických vozidiel v Apple App Store a Google Play Store. Viac informácií nájdete na www.wattiva.sk.
