Way Industries Krupina kúpou Tatraliftu diverzifikuje výrobu

Krupina 19. januára (TASR) - Spoločnosť Way Industries Krupina plánuje v roku 2023 dokončiť proces vlaňajšej akvizície kežmarskej spoločnosti Tatralift a nastaviť čo najužšiu spoluprácu a kooperácie so začlenením technických, výrobných a personálnych kapacít.



Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ krupinskej spoločnosti Bronislav Balga, tradičná výroba nakladačov Locust a odmínovacích systémov Božena, ktorá predstavuje korene minulých úspechov spoločnosti, už na rast firmy nestačí. "Preto sme sa stali 100-percentným akcionárom spoločnosti Tatralift a snažíme sa diverzifikovať svoje výrobné portfólio a zároveň využiť spojenie dvoch silných domácich značiek. Súčasné náročné ekonomické podmienky nás totiž nútia hľadať príležitosti a využívať nielen úspory z rozsahu výroby, ale aj ďalšie synergické efekty," priblížil.



Spoločnosť sa v tomto roku vynasnaží zintenzívniť a zefektívniť proces výroby civilného tovaru, t. j. nakladačov Locust, príslušenstva a náhradných dielov a zároveň popri overenej rade nakladačov predstaviť a presvedčiť zákazníkov k nákupu úplne novej rady.



"V roku 2022 sa nám nepodarilo zvýšiť počet vyrobených nakladačov. Vypadli nám totiž trhy Ruskej federácie, Ukrajiny, Lotyšska a Litvy z dôvodu vojny na Ukrajine, poklesol maďarský trh z dôvodu devalvácie forintu. Podarilo sa nám však v priebehu roka otvoriť nové trhy a zároveň uviesť spomínané nové modely nakladačov na trh. V tomto roku plánujeme 20-percentné zvýšenie predaja a uvedenie ďalšieho nového modelu štvorkovej rady nakladačova na trh," vymenoval Balga.



Hlavnou činnosťou spoločnosti v oblasti výroby a obchodovania s výrobkami obranného priemyslu predstavujú aj naďalej odmínovacie systémy Božena a Božena zariadenia na zabránenie narúšania pokoja vrátane dodávania náhradných dielov a poskytovania súvisiacich služieb. Spoločnosť v roku 2022 realizovala kompletizáciu objednávky na sedem kusov odmínovacích systémov Božena 4 do Azerbajdžanu. Nemalý podiel na predaji v rámci divízie tvoria aj náhradné diely, školenia a súvisiace služby, ktorých predaj bol v roku 2022 realizovaný najmä do Poľska, Holandska, a ďalších krajín.



Podľa Balgu hospodárske výsledky za uplynulý rok zatiaľ ešte nie sú známe, avšak vzhľadom na povahu činnosti je zrejmé, že budú do veľkej miery zasiahnuté vojnou na Ukrajine, energetickou krízou a enormným nárastom cien elektrickej energie a plynu.



Spoločnosť k 31. decembru 2022 eviduje 180 kmeňových zamestnancov, 27 ostatných zamestnancov a v spoločnosti Tatralift 30 kmeňových zamestnancov.