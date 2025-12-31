< sekcia Ekonomika
WBD zrejme odmietne ponuku Paramount Skydance na prevzatie
A to napriek tomu, že miliardár Larry Ellison podporil ponuku osobnou zárukou.
Autor TASR
New York 31. decembra - Warner Bros. Discovery (WBD) zrejme odmietne upravenú ponuku Paramount Skydance (PSKY) na nepriateľské prevzatie v hodnote 108,4 miliardy USD (92,20 miliardy eur). A to napriek tomu, že miliardár Larry Ellison podporil ponuku osobnou zárukou. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
WBD ani Paramount sa k správe nevyjadrili.
Odmietnutie by znamenalo, že v hre o prevzatie najhodnotnejších častí WBD by zostal Netflix, ktorý za filmové štúdiá a HBO Max, čo je streamovacia divízia WBD, v hotovosti a akciách ponúka 27,75 USD za akciu. Ponuka hodnotí WBD na 82,7 miliardy USD.
Odmietnutie vyššej ponuky od Paramountu podľa analytikov odráža pretrvávajúce obavy vedenia z valuácie, z toho, či by WBD strategicky zapadlo, ale aj neistotu, či by sa transakcia uskutočnila.
Paramount uviedol, že Ellison je pripravený osobne garantovať financovanie ponuky, čo malo zmierniť pochybnosti WBD, ktoré sprevádzali predchádzajúci návrh. Spoločnosť zároveň zvýšila regulačný poplatok za zrušenie transakcie a predĺžila termín odkupu akcií, pričom hotovostná ponuka 30 USD za akciu zostala nezmenená.
Ponuka Netflixu má síce nižšiu nominálnu hodnotu, no podľa analytikov má jasnejšiu štruktúru financovania a nižšie riziká, že sa nezrealizuje. V prípade odstúpenia od dohody by WBD musel zaplatiť 2,8 miliardy USD.
Paramount tvrdí, že jeho ponuka by čelila menším regulačným prekážkam. Fúzia Paramountu a WBD by vytvorila štúdio väčšie, než je súčasný líder Disney, a zlúčila by dvoch veľkých televíznych operátorov.
Vedenie WBD vyzvalo akcionárov, aby odmietli ponuku Paramountu na prevzatie celého koncernu vrátane jeho káblových televíznych aktív. Poukázalo aj na neistotu financovania a absenciu plnej záruky zo strany rodiny Ellisonovcov.
(1 EUR = 1,1757 USD)
