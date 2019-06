Webová stránka kry-sa ponúka rady na ochranu pred internetovými útokmi

Podľa CSIRT je aj Slovensko zaujímavé pre kybernetických útočníkov, často sa však stáva, že útočníci používajú hromadné nástroje a tak hoci nie ste cieľovou skupinou, stanete sa obeťou tohto útoku.

Bratislava 4. júna (TASR) – I keď si to často neuvedomujeme, kybernetické útoky na počítače alebo mobilné telefóny sú dennou súčasťou nášho života. Vedomosti užívateľov o kybernetickej bezpečnosti na Slovensku však postupne klesajú, vyplýva to z testovania IT Fitness test, ktoré každoročne vykonáva IT Asociácia Slovenska. Tá v utorok oficiálne spustila poradenskú stránku www.kry-sa.sk, ktorá má slúžiť ako základný informačný zdroj o rizikách a hrozbách internetu, ale ponúka aj tipy, ako sa chrániť a poradňu pre obete kyberzločinu.



"S rozvojom technológií a digitálnou transformáciou rastie aj potreba zvyšovať digitálne zručnosti. Jednou z kľúčových oblastí je práve kybernetická bezpečnosť a aj na základe výsledkov IT Fitness Testu 2018 vieme, že práve tu máme najväčšie rezervy," povedal Mário Lelovský, 1. viceprezident IT Asociácie Slovenska. Podľa Lelovského patria k najohrozenejším skupinám na internete najmä deti, ale aj seniori či malé firmy. "Práve preto sme sa rozhodli oživiť projekt Kry-sa," povedal Lelovský. Prvýkrát sa táto stránka na internete objavila v roku 2006, no po dvoch rokoch zanikla.



Podľa bezpečnostného analytika IT vládnej jednotky CSIRT Henricha Slezáka je aj Slovensko zaujímavé pre kybernetických útočníkov, často sa však stáva, že útočníci používajú hromadné nástroje a tak hoci nie ste cieľovou skupinou, stanete sa obeťou tohto útoku. Na bezpečné používanie internetu Slezák odporučil pravidelnú aktualizáciu aplikácií, používanie silných hesiel, prácu pod používateľským kontom a nie administratívnym, používanie antivírusového systému, šifrovanie citlivých dát a tiež identifikáciu a nahlasovanie bezpečnostných incidentov.



Webová stránka bude základným informačným kanálom projektu Kry-sa, no okrem nej plánuje IT Asociácia Slovenska vzdelávacie aktivity na školách, školenia a workshopy. Ambíciou projektu je inicializovať verejný dialóg o potrebe zmeny vo vzdelávacom procese a tiež v prístupe spoločnosti pri riešení bezpečnostných otázok, ktoré ovplyvňujú naše digitálne životy.