Websterovi diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny: Prognóza je dobrá
Autor TASR
Londýn 7. mája (TASR) - Bývalému majstrovi sveta v šípkach Markovi Websterovi diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny. Štyridsaťdvaročný Walesan to uviedol v rozhovore na YouTube kanáli Darts World.
Bývalému hráčovi svetovej úrovne v januári tohto roku diagnostikovali vlasatobunkovú leukémiu. Webster podstupuje chemoterapiu. „Znie to zle, keď poviete leukémia, ale prognóza je dobrá, 95 percent prípadov sa úspešne lieči. Momentálne ide o to riadiť sa pokynmi a byť trpezlivý. Je to frustrujúce, pretože rád som stále zaneprázdnený, ale dúfam, že to už nebude trvať dlho,“ povedal Webster, ktorý sa po ukončení kariéry v roku 2019 stal televíznym analytikom pre Sky Sports.
V roku 2008 získal titul majstra sveta v dnes už neexistujúcej organizácii British Darts Organisation (BDO). V rámci organizácie Professional Darts Corporation (PDC), ktorá dnes zastrešuje všetky veľké turnaje v šípkach, sa v roku 2010 na MS prebojoval do semifinále, kde prehral s rekordným šampiónom Philom Taylorom.
