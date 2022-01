B. Brende: Krajiny sa už teraz sa pripraviť na ďalšiu krízu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Davos 20. januára (TASR) - Teraz je čas, aby sa krajiny pripravili na ďalšiu krízu, aj keď mnohé z nich zápasia s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19. Vyhlásil to prezident Svetového ekonomického fóra (WEF) Borge Brende. A ak by sa pritom spojili, mohli by vytvoriť nejakú formupo pandémii, poznamenal.povedal Brende na okraj virtuálnych diskusií globálnych lídrov tento týždeň pod záštitou Svetového ekonomického fóra. Výročné osobné stretnutie WEF sa zvyčajne koná v polovici januára vo švajčiarskom Davose, ale bolo presunuté do virtuálneho priestoru pre šírenie variantu omikron.skonštatoval Brende, podľa ktorého by sa však svet mal pripraviť tiež na ďalšiu krízu, aby neskončil rovnako ako po finančnej kríze v roku 2008.Správa WEF o globálnych rizikách v roku 2022 ukazuje, aké ťažké bude vrátiť sa do normálneho života a ako málo ľudí verí, že sa to vôbec dá.Približne 61,2 % respondentov v prieskume uviedlo, že ich znepokojujú vyhliadky, ktoré svet má, pričom poukázali na veľké problémy, ako sú klimatické zmeny a infekčné choroby. Len 15,8 % opýtaných malo pozitívny alebo optimistický pohľad na svet.Iba 11 % odborníkov a svetových lídrov pritom verí, že sa globálne oživenie zrýchli. Väčšina respondentov očakáva, že nasledujúce tri roky budú poznačené buď neustálou volatilitou, alebo viacerými prekvapeniami, či, ktoré vytvoria jasných víťazov a porazených.V zozname obáv je na vrchole zlyhanie klimatických opatrení. Infekčné choroby sa umiestnili na šiestom mieste.dodal Brende.