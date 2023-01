WEF: Nemecko možno nebude potrebovať na energokrízu 200 miliárd eur

Davos 17. januára (TASR) - Nemecko pravdepodobne nebude potrebovať celý balík v hodnote 200 miliárd eur určený na pomoc firmám a domácnostiam v dôsledku vysokých cien energií. Povedal to v utorok počas výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose nemecký minister financií Christian Lindner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Lindnera by výdavky Nemecka spojené so zastropovaním cien plynu a elektriny mohli byť nižšie, než sa pôvodne očakávalo. Dôvodom sú klesajúce ceny energií na trhoch.



Zároveň počas panelovej diskusie v Davose dodal, že aj miera inflácie sa najnovšie očakáva miernejšia, než je zatiaľ oficiálna vládna prognóza na úrovni 7 %. Aktualizovanú prognózu zverejní nemecká vláda koncom januára. Napriek predpokladanému zmierneniu inflácie z terajšej úrovne však Lindner predpokladá, že v rokoch 2024 a 2025 bude stále vyššia, než bývala v minulosti, čo je dôsledok vojny na Ukrajine.