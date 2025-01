Weidmann: Šanca na priateľskú fúziu Commerzbank a UniCredit je malá

Frankfurt nad Mohanom 13. januára (TASR) - Je len malá šanca na priateľské spojenie nemeckej Commerzbank s talianskou UniCredit. Vyhlásil to predseda dozornej rady Commerzbank Jens Weidmann v súvislosti s prekvapujúcim zvýšením podielu talianskej banky v nemeckom veriteľovi v decembri. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V rozhovore pre noviny Handelsblatt, ktorý bol uverejnený v pondelok, vyjadril tiež pochybnosti, či nepriateľské prevzatie v bankovom sektore môže vytvoriť udržateľnú hodnotu. "Je to ako každý vzťah - ak sa začiatok nepodarí, bude to ťažké," povedal Weidmann. "Pri fúziách je dôležité, aby sa vedenie najprv porozprávalo v duchu dôvery a vytvorilo spoločnú dohodu. UniCredit sa rozhodla inak a prekvapila nás svojím vstupom. To nie je dobrý štýl," dodal.



Weidmann sa domnieva, že pre finančnú suverenitu Nemecka by bolo výhodné mať dve veľké nezávislé súkromné banky - Deutsche Bank a Commerzbank.



Poukázal pritom na príklad HypoVereinsbank a Bank Austria, ktoré v roku 2005 prevzala UniCredit, čo podľa neho ukazuje, ako sa banky môžu vyvíjať po strate nezávislosti.



"Pôsobenie Commerzbank v Nemecku by bolo pravdepodobne menšie a atraktivita Frankfurtu nad Mohanom ako finančného centra by tým utrpela," uviedol Weidmann.



UniCredit začala budovať svoj podiel v Commerzbank vlani v septembri, čo viedlo k špekuláciám o potenciálnej ponuke na prevzatie nemeckého veriteľa. V súčasnosti UniCredit vlastní priamy podiel v Commerzbank vo výške 9,5 % a ďalších 18,5 % prostredníctvom derivátov. Talianska banka uviedla, že jej ambíciou je získať podiel vo výške 29,9 % v nemeckej banke.



UniCredit zvyšuje podiel v Commerzbank z veľkej časti prostredníctvom nástrojov, ako sú swapy, pričom vyšší podiel jej umožňuje mať pod kontrolou hlasovacie práva v nemeckom veriteľovi bez formálneho povolenia od Európskej centrálnej banky na prekročenie desaťpercentného podielu.



Spôsob, akým UniCredit zvýšila podiel v Commerzbank, frustruje nemeckú vládu. Berlín sa snaží zmariť snahy o prevzatie Commerzbank talianskou bankou, ktorá investovala zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov. Obáva sa totiž, že ak by sa UniCredit pre tieto dlhopisy dostala do problémov, Nemecko by nakoniec mohlo byť nútené zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.