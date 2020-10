Wells Fargo prepustila vyše 100 pracovníkov pre zneužitie koronafondov

Washington 15. októbra (TASR) - Americká banka Wells Fargo vyhodila viac než 100 svojich zamestnancov za neoprávnené čerpanie peňazí z fondov určených na pomoc firmám poškodeným pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to zdroj oboznámený s informáciami.



Ako informovala agentúra Reuters, podľa zdroja banka prepustila od 100 do 125 ľudí. Zamestnanci svojím krokom poškodili americkú inštitúciu Small Business Administration, ktorá poskytuje financie na podporu malých a stredných podnikov zápasiacich s dôsledkami koronakrízy, povedal riaditeľ Wells Fargo pre ľudské zdroje David Galloreese. Dodal však, že išlo o súkromnú záležitosť zamestnancov.



"Boli to súkromné aktivity našich zamestnancov, ktoré sa zákazníkov banky v žiadnom prípade nedotkli," povedal Galloreese. Napriek tomu bude banka s úradmi spolupracovať.



Wells Fargo nie je jedinou bankou, ktorá sa rozhodla prepustiť zamestnancov pre neetické chovanie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Ako uviedol denník The Financial Times, z podobných dôvodov prepustila minulý mesiac niektorých zamestnancov banka JPMorgan Chase.