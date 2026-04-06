Wells Fargo už neočakáva zníženie úrokových sadzieb zo strany Fedu
Autor TASR
Washington 6. apríla (TASR) - Wells Fargo Investment Institute, divízia americkej investičnej banky Wells Fargo, už nepredpokladá, že centrálna banka v USA pristúpi tento rok k redukcii úrokových sadzieb. Ako dôvod uviedol pochybnosti spojené s infláciou a zvýšené geopolitické riziká súvisiace s vojnou na Blízkom východe. Inštitút pôvodne počítal v tomto roku s dvomi redukciami úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Vzhľadom na výrazné zrýchlenie inflácie, aj keď iba prechodné, ako aj zvýšenú neistotu, sme presvedčení, že americká centrálna banka (Fed) sa v súvislosti so znižovaním sadzieb rozhodne vyčkávať,“ uviedol inštitút.
Ďalšia z bánk Citigroup zasa odložila pôvodný termín redukcie sadzieb na neskoršie obdobie. Rovnako ako dôvod uviedla pretrvávajúce inflačné riziká a nečakane dobrý vývoj na americkom trhu práce za mesiac marec. Banka teraz očakáva, že namiesto v júni, júli a septembri Fed pristúpi k redukcii úrokových sadzieb v septembri, októbri a decembri. Celkovo by sadzby mali za dané obdobie klesnúť o 75 bázických bodov.
