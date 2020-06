Príspevky Nemecka do rozpočtu Európskej únie narastú o 42 percent

Berlín 15. júna (TASR) – Príspevky Nemecka do rozpočtu Európskej únie by sa mali v najbližších rokoch výrazne zvýšiť, uviedol nemecký denník Welt, ktorý sa odvoláva na výpočty spolkovej vlády.



Platby Nemecka by podľa správy denníka mali stúpnuť o 42 % alebo 13 miliárd eur ročne. Podľa návrhov Európskej komisie by členské štáty únie mali prispievať do rozpočtu v najbližších siedmich rokoch sumou zodpovedajúcou zhruba 1,075 % hrubého domáceho produktu. Na základe údajov o HDP z roku 2018 to predstavuje celkovo 1,1 bilióna eur.



Lídri EÚ by mali o rozpočte na roky 2021 až 2027 rovnako ako o plánovanom fonde obnovy po koronakríze diskutovať na virtuálnom samite v piatok.