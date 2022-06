Westinghouse bude dodávať palivo pre jadrové elektrárne na Ukrajine

Kyjev 3. júna (TASR) - Ukrajina podpísala dohodu s americkou spoločnosťou Westinghouse o dodávkach paliva pre všetky svoje jadrové elektrárne. Cieľom je ukončiť závislosť od dodávok paliva z Ruska. Uviedla to v piatok ukrajinská štátna spoločnosť pre jadrovú energetiku Energoatom. Dohoda okrem toho zvyšuje počet jadrových blokov, ktoré Westinghouse na Ukrajine postaví, z pôvodných päť na deväť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajina v súčasnosti prevádzkuje štyri jadrové elektrárne, pričom najväčšia z nich - Záporožie - sa už niekoľko dní po invázii Ruska na Ukrajinu dostala pod kontrolu Rusov. Naďalej v nej však pracujú a jej chod zabezpečujú ukrajinskí technici. Spoločnosť Energoatom medzitým odmietla informácie, že by mohla Záporožskú jadrovú elektráreň zatvoriť, ak by Kyjev stratil kontrolu nad jej prevádzkou.



V súvislosti s elektrárňou Záporožie však Kyjev už niekoľkokrát varoval pred bezpečnostnými rizikami po tom, ako ju obsadili ruské vojská. V piatok Ukrajina upozornila, že sa jej míňajú náhradné diely.



Jadrová energia sa na celkovej spotrebe elektrickej energie na Ukrajine podieľa približne polovicou a minister energetiky Herman Haluščenko uviedol, že v budúcnosti by Ukrajina mohla zásobovať elektrickou energiou aj krajiny západnej Európy. "Zmodernizujeme naše jadrové elektrárne, ktoré budú produkovať čistú, bezpečnú a spoľahlivú energiu bez ruského vplyvu," citovala Haluščenka spoločnosť Energoatom.