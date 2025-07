Westinghouse podpísal memorandum s Vodohospodárskou výstavbou

Bratislava 25. júla (TASR) - Spoločnosť Westinghouse Electric Company podpísala memorandum o porozumení so spoločnosťou Vodohospodárska výstavba (VV) s cieľom posúdiť realizovateľnosť výstavby prvého európskeho komerčného systému na ukladanie tepelnej energie pomocou prečerpávania (PTES) na Slovensku. Na podpise zmluvy vo Washingtone sa zúčastnil aj slovenský minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) či generálny riaditeľ VV Peter Molda, informoval v piatok Westinghouse.



„Modernizácia európskeho aj slovenského priemyslu masívne zvyšuje spotrebu elektrickej energie. Rovnako ak Slovensko chce byť úspešné pri lákaní nových investícií v sektore umelej inteligencie, musí mať dostatočné a stabilné energetické kapacity. Novou investíciou odpovedáme na obe tieto výzvy a zaradíme sa k svetovej špičke v bezpečnom a efektívnom využívaní energie,” uviedol minister Taraba.



Navrhovaný projekt by poskytol gigawattový systém dlhodobého úložiska energie na uskladnenie prebytočnej energie vyrobenej vodnými elektrárňami prevádzkovanými VV a jej dodávanie spotrebiteľom v prípade potreby. Toto inovatívne riešenie, navrhnuté na ukladanie energie v trvaní od osem hodín do viacerých dní, umožní flexibilnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, zvýši stabilitu a odolnosť energetickej siete krajiny a zlepší súlad medzi výrobou energie a dopytom po nej, uviedla spoločnosť.



Dohoda stanovuje dvojmesačnú predbežnú štúdiu na analýzu ekonomickej a environmentálnej realizovateľnosti projektu a poskytuje rámec pre 12-mesačné predbežné inžinierske a projektové práce na stanovenie konfigurácie systému. Systém Westinghouse PTES by mal byť uvedený do prevádzky do roku 2030 a využívať by mal miestnych dodávateľov.



„Je to pre nás obrovská príležitosť stať sa jednou z najefektívnejších európskych organizácií, ktorá dokáže maximalizovať využívanie elektrickej energie vyrobenej v hydroelektrárňach, či už na Dunaji, Váhu alebo Orave,“ doplnil generálny riaditeľ VV Molda.