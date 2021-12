WEXO: Attila Végh bude prvý slovenský športovec s vlastným NFT

Bratislava 6. decembra (TASR-OTS) - Predajom prvého NFT Majka Spirita sa už podarilo vyzbierať 50 000 eur, ktoré smerujú do APPA (Asociácia pomoci postihnutým) v Piešťanoch. Nezisková organizácia APPA sa venuje telesne postihnutým pacientom. Zo získaných prostriedkov sú hendikepovaným pacientom hradené aktívne rehabilitácie a zdravotné pomôcky.Za pomoc týmto deťom sa rozhodol bojovať aj šampión bojových umení Attila Végh. Boxer a najúspešnejší slovenský MMA zápasník bude mať vlastné NFT. Prijal výzvu od Majka Spirita − prvého slovenského umelca s vlastným NFT − a stane sa tak prvým slovenským športovcom s NFT.“ uistil svojich fanúšikov v súčasnosti najobľúbenejší zápasník MMA na Slovensku.NFT Attilu Végha na podporu digitálnej charity bude predstavené do 24. 12. Rovnako ako NFT Majka Spirita, aj to Attilove bude registrované na blockchaine Cardano. Získa ho každý, kto sa kúpou NFT Majka Spirita zapojí do podpory zdravotne hendikepovaných pacientov.“ priblížil Peter Mariš, spoluzakladateľ kryptomenovej platformy WEXO Nákup NFT Majka Spirita umožnilo WEXO aj bez potreby platby kryptomenami, ako to býva pri väčšine predávaných NFT všade vo svete. Tomu, kto chce pomôcť stačí platobná karta a využiť môže externú platobnú bránu. Zakúpené NFT Majka Spirita neskôr uvidí vo svojej virtuálnej peňaženke WEXO a bezplatnej aplikácii. Následne mu automaticky pribudne aj NFT Attilu Végha.“ vysvetlil obchodný riaditeľ WEXO Juraj Farkaš.NFT Majka Spirita predstavili autori v októbri a s jeho predajom spustili aj elektronickú aukciu o tri NFT Majka Spirita v limitovanej úprave. To najcennejšie z nich – diamantov − sa predalo za symbolických 7 777 eur. Na predaj sú ešte diela zo série NEW ERA po päťdesiat eur. Približne 10 % z ceny NFT (z 50 eur) predstavujú nutné náklady na platobnú bránu a zápis na blockchaine.“ konštatoval Majk Spirit.Spoznáme ho do Vianoc.