WEXO: Problém s katastrom by sa v budúcnosti nemusel opakovať

Bratislava 13. januára (OTS) - Bezpečnú alternatívu pre zápis práv k nehnuteľnostiam ponúka technológia blockchain, ktorá je známa možnosťou verejného overovania údajov a bezpečným zápisom. Táto revolučná zmena zápisu údajov by priniesla zefektívnenie procesov, vysokú mieru transparentnosti a vyššiu bezpečnosť.



„Jednou z najväčších výhod blockchainu je jeho schopnosť uchovávať nezmeniteľné záznamy. Katastrálne údaje, vlastnícke práva a história zmien nehnuteľností by mohli byť bezpečne uložené v decentralizovanej sieti, prístupnej všetkým oprávneným stranám. Prevody majetku by sa mohli vykonávať okamžite prostredníctvom inteligentných zmlúv (smart contracts), čo by eliminovalo zdĺhavé administratívne procesy,“ priblížil možnosti blockchainu Martin Kuchár, Chief of Product WEXO.



Blockchain si väčšina ľudí spája s kryptomenami, jeho využitie je však omnoho širšie a predstavitelia slovenskej aplikácie WEXO predpokladajú, že v budúcnosti nájde táto technológia svoje využitie práve v tejto oblasti, keďže dáta uložené v blockchaine sú verejne overiteľné a nemenné.



„Výrazný posun by prinieslo využívanie inteligentných zmlúv, ktoré sú srdcom blockchainovej technológie. Tieto zmluvy sú programované tak, aby sa vykonali len vtedy, ak sú splnené vopred definované podmienky. Napríklad vlastnícke právo by sa prenieslo automaticky po potvrdení platby alebo overení ďalších náležitostí. Úloha notárov je, samozrejme, nezameniteľná, ale aj tu sa ponúka možnosť, aby notári overovali autentickosť dokumentov a podpisov v blockchaine, čo by zaručilo ich pravosť a nemennosť. Okrem toho by mohli poskytovať aj účty digitálnej úschovy aktív alebo peňazí,“ vysvetlil Martin Kuchár z WEXO.



Tvorcovia slovenskej aplikácie WEXO majú skúsenosti aj s tokenizáciou nehnuteľností. Každý token predstavuje podiel na nehnuteľnosti, ktorý môže byť obchodovaný na trhu. To otvára nové možnosti pre investorov, ktorí by mohli vlastniť časti nehnuteľností bez potreby celého kapitálu. Príkladom sú apartmány Amantius v Dubaji.



Implementácia blockchainu do katastra a majetkových práv by si, samozrejme, vyžadovala úpravu legislatívy, vybudovanie robustnej infraštruktúry a vzdelávanie profesionálov, tak ako každý krok k transparentnosti, bezpečnosti a efektivite, ktorá zmení celý sektor.



Aplikáciu WEXO dnes používa viac ako 200-tisíc používateľov, mnohí sú nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Výrazné zastúpenie medzi WEXO používateľmi majú aj používatelia z Brazílie, Indie či Turecka. Koncom minulého roka WEXO spustilo revolučný projekt Bitcoin Cashback. Používatelia aplikácie dostávajú odmenu za každý nákup tovarov a služieb realizovaný u partnerských podnikateľov v podobe Bitcoin Lightning na svoju WEXO peňaženku. Platiť pritom môžu aj v hotovosti alebo platobnou kartou. Niektoré prevádzky odmeňujú svojich zákazníkov až do výšky 15 % nákupu. Za krátku dobu sa už do projektu zapojilo 500 prevádzok, väčšinou zo Slovenska, ale aj z Česka a Poľska. Zmenárenské služby aplikácie zabezpečuje obchodná spoločnosť UPDN ONE s.r.o.