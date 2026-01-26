< sekcia Ekonomika
WhatsApp bude musieť v EÚ dodržiavať pravidlá pre online platformy
Na súkromné správy a hovory prostredníctvom služby WhatsApp sa prísnejšie pravidlá nebudú vzťahovať, dodala Komisia.
Autor TASR
Brusel 26. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok rozhodla, že komunikačná služba WhatsApp americkej firmy Meta bude musieť dodržiavať pravidlá Európskej únie v oblasti digitálnych služieb (DSA). Počet používateľov funkcie WhatsApp Channels v Únii totiž prekročil hranicu 45 miliónov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa DSA sú veľmi veľké online platformy povinné rýchlo odstraňovať nelegálny obsah a zaviesť ochranné opatrenia na zabránenie manipulácii volieb. Dodržiavať musia aj pravidlá transparentnosti online reklamy. Prísnejšie predpisy sa budú týkať iba funkcie WhatsApp Channels, ktorá umožňuje „šíriť informácie, aktualizácie a oznámenia širokému publiku“, uviedla EK vo vyhlásení.
Na súkromné správy a hovory prostredníctvom služby WhatsApp sa prísnejšie pravidlá nebudú vzťahovať, dodala Komisia. Platforma má štyri mesiace na to, aby sa na dodržiavanie DSA pripravila.
Podľa DSA sú veľmi veľké online platformy povinné rýchlo odstraňovať nelegálny obsah a zaviesť ochranné opatrenia na zabránenie manipulácii volieb. Dodržiavať musia aj pravidlá transparentnosti online reklamy. Prísnejšie predpisy sa budú týkať iba funkcie WhatsApp Channels, ktorá umožňuje „šíriť informácie, aktualizácie a oznámenia širokému publiku“, uviedla EK vo vyhlásení.
Na súkromné správy a hovory prostredníctvom služby WhatsApp sa prísnejšie pravidlá nebudú vzťahovať, dodala Komisia. Platforma má štyri mesiace na to, aby sa na dodržiavanie DSA pripravila.