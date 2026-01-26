Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Ekonomika

WhatsApp bude musieť v EÚ dodržiavať pravidlá pre online platformy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Na súkromné správy a hovory prostredníctvom služby WhatsApp sa prísnejšie pravidlá nebudú vzťahovať, dodala Komisia.

Autor TASR
Brusel 26. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok rozhodla, že komunikačná služba WhatsApp americkej firmy Meta bude musieť dodržiavať pravidlá Európskej únie v oblasti digitálnych služieb (DSA). Počet používateľov funkcie WhatsApp Channels v Únii totiž prekročil hranicu 45 miliónov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa DSA sú veľmi veľké online platformy povinné rýchlo odstraňovať nelegálny obsah a zaviesť ochranné opatrenia na zabránenie manipulácii volieb. Dodržiavať musia aj pravidlá transparentnosti online reklamy. Prísnejšie predpisy sa budú týkať iba funkcie WhatsApp Channels, ktorá umožňuje „šíriť informácie, aktualizácie a oznámenia širokému publiku“, uviedla EK vo vyhlásení.

Na súkromné správy a hovory prostredníctvom služby WhatsApp sa prísnejšie pravidlá nebudú vzťahovať, dodala Komisia. Platforma má štyri mesiace na to, aby sa na dodržiavanie DSA pripravila.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Týždenník: Najspoľahlivejší koaličný partner