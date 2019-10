Whirlpool chce do technologického centra investovať 3,5 milióna eur

Poprad 23. októbra (TASR) – V popradskej spoločnosti Whirlpool Slovakia plánujú investovať do nového technologického centra 3,5 milióna eur. Po rokovaní vlády, ktoré sa v stredu konalo v Kežmarku, to oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD). Popoludním mal možnosť stretnúť sa so zástupcami vedenia spoločnosti, podľa neho je táto investícia veľkou pridanou hodnotou a znásobí stabilitu tohto zamestnávateľa v regióne. Zároveň nevylúčil aj pomoc štátu pri jej realizácii.



Richter tiež pripomenul, že popradská spoločnosť doposiaľ nežiadala od štátu žiadnu pomoc. Zatiaľ nie je jasné, koľko nových pracovných miest by mohlo nové technologické centrum priniesť, podľa ministra presný počet nie je až taký dôležitý. „Ide o jedného z najväčších zamestnávateľov v regióne, veľmi ma potešilo, že závod má vlastné vzdelávacie stredisko. Sme v období, keď prechádzame postupne na jednotlivé prvky štvrtej priemyselnej revolúcie a tu majú ambíciu urobiť všetko preto, aby ľudí, ktorých nahradia 'roboty' a budú prebytoční, vedeli prispôsobiť a uplatniť v podmienkach firmy na iných miestach. To je pre nás veľmi dôležité, ponúkli sme, že v tomto smere vieme pomôcť z hľadiska vzdelávania pri prechode z jednej výroby na druhú,“ zhrnul minister.



Podľa neho počas rokovania s vedením spoločnosti ani raz nepadlo slovo kríza, keďže sú v podstate najväčším výrobcom pračiek v Európe a majú široký odbyt, ktorý môže niekde klesnúť, no inde zase stúpnuť. „V tejto chvíli sa dá hovoriť o nejakej začínajúcej kríze v odvetví ťažkého priemyslu, ale vôbec sa nedá hovoriť o kríze v ostatných odvetviach. Možno treba hovoriť o ochladení, pretože nie je to 4,5-percentný rast, s ktorým sa rátalo pred rokom, je to možno 2,5 percenta, ale stále je to rast. Je to naďalej cítiť aj na voľných pracovných miestach, ktoré nám každý mesiac pribúdajú,“ upozornil Richter.



Ocenil tiež, že v súčasnosti 18 percent všetkých kmeňových zamestnancov Whirlpool v Poprade, ktorých je aktuálne viac ako 1300, tvoria Rómovia. Teší ho, že drvivá väčšina z nich sú mladí ľudia do 29 rokov. „To dáva istú garanciu, ľudia sa naučia v tomto veku pracovať, získajú isté sociálno-ekonomické postavenie a je predpoklad, že takto budú viesť aj svoje deti. Mňa zaujímalo, ako prekonali otázku integrácie, keďže viem, že nie všade to bolo jednoduché. Aj tu to malo svoje úskalia a riziká, ale myslím si, že veľmi dobrou prácou dokázali presvedčiť ľudí a tá integrácia sa podarila,“ skonštatoval minister s tým, že popradská fabrika je veľmi dobrým príkladom aj pre ostatné firmy na Slovensku. Podobné projekty odštartovali aj v iných spoločnostiach, nikde však podľa neho nemajú tak pozitívne výsledky ako práve v Poprade.