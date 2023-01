Whirlpool presunie svoje európske aktíva do podniku s tureckou firmou

Benton Harbor 17. januára (TASR) - Americký výrobca domácich spotrebičov Whirlpool v utorok oznámil, že svoj európsky biznis presunie do novej spoločnosti, v ktorej kontrolný podiel bude vlastniť turecká firma Arcelik. Okrem toho americká spoločnosť predá Arceliku celý svoj biznis na Blízkom východe a v Afrike. Dokončenie celého procesu sa očakáva v 2. polroku tohto roka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Whirlpool sa pre tento krok rozhodol po dokončení prehodnocovania svojho biznisu v regióne známom ako EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika), s čím začal v apríli minulého roka. Ako dodal, do budúcnosti sa plánuje zamerať na aktíva s vyššou maržou. V rámci regiónu EMEA si však ponechá svoju divíziu KitchenAid.



Viaceré firmy redukujú v poslednom období svoje aktivity na európskom trhu, ktorý zápasí s vysokými nákladmi na energie a so stále slabším tempom rastu. Na druhej strane, tureckí vývozcovia získali konkurenčnú výhodu v dôsledku poklesu kurzu tureckej líry na rekordné minimum.



Čo sa týka Arceliku, turecká firma do nového podniku vloží svoje hlavné aktíva v oblasti bielej techniky, malých domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky. Arcelik bude mať v novej spoločnosti 75-percentný podiel a Whirlpool zvyšných 25 %, dodala americká firma. Očakáva sa, že nový podnik by mal v Európe zamestnávať viac než 20.000 ľudí.