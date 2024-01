Whirlpool varuje,že jeho európske firmy zasiahne kríza v Červenom mori

Benton Harbor 30. januára (TASR) - Americký výrobca domácich spotrebičov Whirlpool v utorok upozornil, že jeho európsku divíziu zasiahnu dôsledky krízy v Červenom mori. Nákladné lode sa totiž vyhýbajú jednej z najdôležitejších námorných trás sveta pre útoky jemenských militantných húsíov podporovaných Iránom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tieto útoky narušili globálny obchod a prinútili mnohé lodné spoločnosti, aby svoje plavidlá presmerovali na oveľa dlhšiu, ale bezpečnejšiu trasu okolo južnej Afriky, čím sa predĺžili časy prepravy o 10 až 15 dní.



"To prináša viac neistoty v európskom dodávateľskom reťazci," povedal generálny riaditeľ Marc Bitzer na stretnutí s analytikmi.



Údaje spoločnosti od S&P Global ukázali, že dodávky cez Suezský prieplav predstavujú 14,8 % všetkého dovozu do Európy, na Blízky východ a do severnej Afriky (MENA).



Tento región sa v roku 2022 podieľal 9,1 % na celkových tržbách Whirlpoolu.



Whirlpool v pondelok (29.1.) predpovedal celoročné tržby a zisk pod odhadmi analytikov, keďže výrobca domácich spotrebičov sa snaží udržať náklady pod kontrolou. Podľa najnovšej prognózy tak očakáva tento rok tržby približne 16,9 miliardy USD (15,58 miliardy eur), zatiaľ čo analytici odhadujú, že dosiahnu 17,7 miliardy USD.



Whirlpool zároveň uviedol, že v Severnej Amerike, kde generuje viac ako polovicu tržieb, eviduje nižší dopyt po spotrebičoch.



Výrobca spotrebičov predpokladá, že tento rok zníži svoje výdavky až o 400 miliónov USD v rámci programu redukcie nákladov. Časť úspor bude pochádzať z hľadania lacnejších materiálov, zatiaľ čo ďalšie úspory budú pochádzať zo zníženia počtu pracovných miest.



(1 EUR = 1,0846 USD)